Kansanedustaja ”vierastaistelijoiden ohituskaistasta”: ”Isku tuhansia Vantaan asunnottomia kohtaan”

Perussuomalaisten vantaalainen kansanedustaja Mika Niikko kommentoi Puheenvuoron blogissaan suorin sanoin keskustelua Suomen Isisin alueilta Suomeen palaavien vierastaistelijoiden integroimisesta yhteiskuntaan.

Niikko nostaa esiin Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbomin Ilta-Sanomille eilen antaman lausunnon, jonka mukaan vierastaistelijoiden radikalisoitumisen uhka voisi olla joskus perusteltu syy saada muita nopeammin asunto.

Niikko muistuttaa, että Vantaalla on yli 5 000 hakijaa vuokra-asuntojonossa.

–Tämä on iskun vasten kasvoja niitä tuhansia Vantaan asunnottomia kohtaan, jotka ovat jo vuosia jonottaneet omaa asuntoa. Verovaroin maata rakentaneiden asettaminen eriarvoiseen asemaan tällaisessa tilanteessa on käsittämätöntä. Onkin aiheellista kysyä, mikä se sellainen yhteiskunta on, joka haluaa palkita henkilöitä, jotka ovat halunneet vahingoittaa länsimaista yhteiskuntaa ryhtymällä Isisin kalifaatin jihadisteiksi, hän kysyy.

Niikko sanoo, että selitykseksi ei riitä se, että vierastaistelijoiden riski radikalisoitumiseen ilman tukitoimia on suurempi.

–On naiivia kuvitella, että taisteluista palaava jihadisti haluaa omaksua länsimaisen kulttuurin arvot sen jälkeen, kun hänelle on syydetty sosiaalietuuksia ja hänet on viime kädessä päästetty pälkähästä.

Niikon mukaan Suomessa tulisi ymmärtää, että lähtijät eivät ole uhreja, vaan vaarallisia rikollisia, jotka ovat rikkoneet yhteiskuntasopimuksen Suomen kanssa.

–Taistelualueilta palaavat tulee saattaa oikeuden eteen vastuuseen teoistaan, eivätkä he sillä välin saa liikkua vapaasti kaduillamme, varsinkaan ilman valvontaa, hetkeäkään. Ranskan esimerkin mukainen entisten jihadistien vangitseminen voisi lisäksi tulla Suomessa harkittavaksi, hän kommentoi.

–Palvelujen ohituskaistan kehittämisen sijasta meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi Isisin kalifaatista palanneita taistelijoita halutaan auttaa kiinnittymään takaisin yhteiskuntaan? Pikemminkin heitä ei saa päästää osaksi yhteiskuntaamme lainkaan, koska se on äärimmäisen riskialtista ja naivia. Nämä ihmiset ovat toiminnalleen osoittaneet sen, etteivät he halua elää länsimaisten arvojen ja suomalaisen kulttuurin mukaisesti, eikä heidän sanomisiin voi luottaa, Niikko jatkaa.