Entinen VM:n ylijohtaja vastaa Petteri Orpolle: ”Tämän unelman toteutumiseen syytä suhtautua epäilevästi”

Entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Peter Nyberg ottaa blogissaan kantaa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) kommenttiin, jonka mukaan Suomen kannattaa tukea Saksan aloitetta Euroopan valuuttarahaston perustamisesta.

Käytännössä kyse olisi Euroopan vakausmekanismin kehittämisestä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kaltaiseksi Euroopan valuuttarahastoksi. Nyberg arvioi, että samalla ilmeisesti luovuttaisiin poliittisesti hankalaksi osoittautuneesta yhteistyöstä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa euromaiden talousromahdusten hoitamisessa. Hän pitää asiaa monella tavalla merkittävänä.

–Se on ilmoitus siitä, että euroalue yhä enemmän korostaa poliittisia näkemyksiä jäsenmaittensa taloudellisten kriisien selvittelyssä. Se johtaa aikaa myöten yhteisten velkojen kasvuun joko EKP:n tai jäsenmaiden varmistaman rahoituksen muodossa. Se on myös väline jolla euromaiden budjetteja nykyistä tehokkaammin voidaan valvoa ja ohjeistaa. Aikanaan siitä voisi ehkä kehittyä yhteinen valtiovarainministeriö jos poliittiset tuulet osoittautuvat suotuisiksi, hän kommentoi.

Nyberg kuvailee Suomen ja Saksan viranomaisten ”unelmoivan” uudesta riippumattomasta ja suureen asiantuntemukseen nojaavasta Euroopan vakausrahastosta, jota voitaisiin kutsua myös Euroopan valuuttarahastoksi. Nyberg nostaa esiin myös hankkeen ongelmia.

–Tämän unelman toteutumiseen on kuitenkin syytä suhtautua epäilevästi. EU ja sitä myöten epäsuorasti euroalue on Brexitin jälkeen entistä selvemmin pehmeää talous- ja rahapolitiikkaa kannattavien jäsenmaiden otteessa. Saksa lienee tulevaisuudessakin valmis pitämään yllä ja rahoittamaan euroaluetta omien vientimarkkinoiden varmistamiseksi. Vientiylijäämää vastaavat ulkomaiset saatavat on turvattava talouskriisien iskiessä eli Saksakin tullee suhtautumaan armollisesti ja sallivasti tulevien kriisimaiden yhteisrahoitukseen. Tällaisessa maailmassa on paljon tilaa jäsenmaiden budjettitalouksien ohjaamiselle mutta vähän tilaa kriisimaiden velkasaneerauksille, hän toteaa.

–Näyttää siltä, että hallituksemme kielteinen suhtautuminen yhteisvastuiden kasvuun euroalueella pätee vain lyhyellä aikavälillä. Uudistukset jotka helpottavat yhteisvastuiden kasvua tulevaisuudessa ja lisäävät niiden todennäköisyyttä näyttävät kelpaavan sille hyvin. Nopeasti velkaantuvassa Suomessa näyttää muutenkin kaikki olevan hyvin – velka kun ei enää rasita ottajiaan juuri ollenkaan EKP:n viisaaksi väitetyn rahapolitiikan ansiosta. Tästäkin unelmasta lienee ennen pitkää vastahakoisesti luovuttava, Nyberg jatkaa.

Helsingin Sanomien mukaan ajatuksen Euroopan valuuttarahastosta nosti keväällä esiin Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble. Myös euroryhmän puheenjohtaja, Hollannin valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem ja EU:n talouskomissaari Pierre Moscovici ovat kannattaneet suunnitelmaa.