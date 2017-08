Kovatuloisten solidaarisuusvero pysyy: Alaraja on 72 300 €

Hallitus on sopinut, että kovatuloisten solidaarisuusveron alaraja on myös ensi vuonna 72 300 euroa, kertoo keskusta tiedotteessaan. Hallitus laski alarajaa kaksi vuotta sitten määräajaksi, jota päätettiin nyt jatkaa. Hallituksessa on aiemmin ollut erimielisyyttä solidaarisuusveron kohtalosta.

– Solidaarisuusveron alaraja säilyy nykyisellään. Näin taantuman laskun jakoon osallistuvat myös ne, kenellä menee hyvin, todetaan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) tiedotteessa.

Kokoomuksessa on ollut vahvaa kannatusta solidaarisuusveron keventämiselle, kun keskusta ja Sininen eduskuntaryhmä ovat olleet keventämistä vastaan.

Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattiin toukokuussa 2015, että solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun asti. Syksyn 2015 budjettineuvotteluissa sovittiin, että solidaarisuusveron alarajaa lasketaan 90 000 euron vuositulosta kahden vuoden määräajaksi. Viime ja tänä vuonna alaraja on ollut 72 300 euroa eli tämän summan ylittävistä vuosituloista on joutunut maksamaan kahden prosentin solidaarisuusveroa.