Ravintola-ala tyrmistyi: ”Hallitus käänsikin nurin niskoin – Baltia ja risteilijät voittavat”

Matkailu- ja ravintola-alan työnantajajärjestö MaRa on pettynyt ja ihmeissään hallituksen päätöksestä korottaa alkoholiveroa, mutta jättää ravintola-anniskelun arvonlisävero ennalleen.

– Hallituspuolueissa oli ennen budjettiriihtä myönteisiä näkemyksiä anniskelun arvonlisäveron alentamisesta 14 prosenttiin. Tavoitteena oli tukea ravintola-alan työllisyyttä, kotimaan matkailun kilpailukykyä ja ohjata alkoholin kulutusta takaisin ravintoloihin. Hallitus teki kuitenkin päinvastaisen päätöksen. Hallituksen päätöksen seurauksena alkoholin kulutuksen siirtyminen pois ravintoloista jatkuu, MaRa kritisoi tiedotteessaan.

– Päätös heikentää kotimaan matkailun kilpailukykyä ja työllisyyttä. Voittajia ovat Baltian maat ja matkustaja-alukset.

Alkoholiveroa kiristetään ensi vuoden budjetissa 100 miljoonalla eurolla. Lue lisää: Alkoholivero nousee 100 miljoonalla – kaiken alkoholin verotus kiristyy

MaRa kertoo, että ravintola-ala on menettänyt 20 vuodessa yli 10 000 työpaikkaa, kun anniskelu on vähentynyt. Ravintola-anniskelu muodostaa 10 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta Suomessa. Samassa ajassa alkoholin matkustajatuonti on kaksinkertaistunut.

– Hallituksen veropäätös on karvas pettymys matkailu- ja ravintola-alalle. Se ei ole perusteltu työllisyyden eikä alkoholin vastuullisen kulutuksenkaan näkökulmasta. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen sai tukea hallituspuolueiden piirissä ennen budjettiriihtä. Myös alkoholihaittojen torjumisesta vastuussa olevat käyttivät veron alentamisesta myönteisiä puheenvuoroja. Tämä asetelma kääntyi nurin niskoin budjettiriihessä. Hallitus teki päätöksen, joka heikentää työllisyyttä ja kotimaan matkailun kilpailukykyä sekä säilyttää matkustajatuonnin korkealla tasolla, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.