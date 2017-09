Kauppojen uusista aukioloista karu seuraus: 60 % naisista harkinnut irtisanoutumista

Merkittävä osa kaupoissa työskentelevistä naisista on harkinnut irtisanoutumista sen jälkeen, kun aukioloajat vapautettiin, selviää Palvelualojen ammattiliiton PAMin selvityksestä. Naisvastaajista peräti 60 % on harkinnut irtisanoutumista tai jopa irtisanoutunut sittemmin perhesyistä mm. iltatöiden lisäännyttyä.

Selvityksestä käy ilmi, että kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä myyjät viettävät vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa. Perheiden kokemusten mukaan myöskään kuntien lastenhoitopalvelut eivät kaikkialla seuraa työelämän kehitystä.

– Erityisesti myyjät kokevat, että uudistus on vaikuttanut heidän työaikoihinsa. Ilta- yö- ja viikonlopputyöskentelyn lisääntyessä koetaan, että työ vie liikaa aikaa perhe-elämältä ja lapsilta, PAMin sosiaalipoliittisen asiantuntija Egëzona Kllokoqin sanoo tiedotteessa.

Selvityksestä ilmenee, että joka neljännessä (26 %) perheessä on jouduttu järjestään lapsen hoito uudella tavalla. Vuorohoitopaikka järjestyy perheille hyvin, mutta sen laadussa on vielä parannettavaa. Vuorohoito toimii silloin, kun epätyypillinen työ on suhteellisen säännöllistä ja suunniteltu pitkälle aikavälille.

– Yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tyytymättömyytensä kunnan vuorohoitoon. Vuorohoitopaikan joustamattomuus tulee ilmi silloin, kun työajat muuttuvat nopeallakin aikataululla ja työvuorot osuvat ilta-aikaan. Monet vastaajista toivat esille, että hoitopaikka on suljettuna arkipyhinä ja myös viikonloppuisin, selvityksestä vastannut Kllokoqi sanoo.

Hän toivoo, että vuorohoitojärjestelmää kehitetään pikaisesti. Erityisen huolestunut Kllokoqi on kouluikäisistä pienistä lapsista, jotka jäävät vaille hoitopaikkaa, vaikka vanhemmat tekevät yhä enemmän ilta- ja yötyötä sekä viikonloppuja.

Aukioloaikojen vapauttaminen oli osa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaan kirjattua sääntelyn purkua. Muutosta perusteltiin vahvasti sen positiivisilla työllisyysvaikutuksilla alalle. PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto huomauttaa, ettei aukiolojen vaikutuksista työllisyyden kasvuun ole edelleenkään tarpeeksi näyttöä.

– Vähälle huomiolle jääneen työ- ja elinkeinoministeriö TEMin selvityksen mukaan näyttää siltä, ettei aukiolosääntelyn vapauttaminen ole kasvattanut kaupan alan työllisyyttä. Lisääntyvästä osa-aikaisuudesta ja määräaikaisista työsuhteista on puolestaan näyttöä ja nämä ilmiöt ovat palvelualojen työntekijöiden arjessa läsnä yhä useammin, Veirto sanoo tiedotteessa.

PAM on nostanut esille toistuvasti huolen siitä, että kaupan aukioloaikojen vapauttamisella on heikentäviä vaikutuksia muun muassa palvelualalla työskentelevien ihmisten arkeen ja elämään.

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2017 PAMin jäsenenä oleville 25–45-vuotiaille suomenkielisille myyjille ja varastotyöntekijöille. Kyselyyn vastasi noin 2300 henkilöä, mikä on noin 10 % joukosta, jolle kysely lähetettiin.