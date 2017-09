Kokoomuslainen haukkuu hallituksen: ”Lääkäri maalaa itse mökkinsä seinät – ei mitään järkeä”

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) suomii kovin sanoin hallituksen budjettiriihen tuloksia. Valtiovarainvaliokunnan ja verojaoston jäsen Lepomäki pitää ratkaisuja täysin riittämättöminä ja toivoo hallituksen tarttuvan toimeen vielä talvella.

– Eilinen päätöslista on täynnä selvitystä ja valmistelua - ja tekemättä jättämistä, Lepomäki arvioi Puheenvuoron blogissaan.

Budjettiriihestä ei saatu isoja työllisyyspäätöksiä. Lepomäen mukaan mitään isoa ei uskalleta tehdä kikyn ja liittokierrosten takia, jota hän vertaa tupoon, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) niistä luopuikin jättäen kikyn viimeiseksi. Tupo on Lepomäen mukaan silti aina joko tulossa, päällä tai juuri tehty. Lepomäki ihmettelee byrokratian lisäämistä, jota kutsutaan työttömien aktivoinniksi. Hänen mielestään ansiosidonnainen pitäisi uudistaa ja työperäisen maahanmuuton tarveharkinta poistaa.

–Hallitus saa kantaa ikuisesti ristiä siitä, että se melkein sai uudistettua suomalaiset työmarkkinat eurooppalaiselle kilpailukykyiselle tasolle. Se vain jätti historiallisen tilaisuuden käyttämättä.

Hallitus päätti pitää kovatuloisten solidaarisuusveron alarajan laskun voimassa. Tämä oli Lepomäen mielestä ”myönnytys epä-älylliselle poliittiselle kulttuurille”. Hän huomauttaa, että yli 75 000 euroa ansaitsevia on alle neljä prosenttia Suomen väestöstä, mutta he maksavat vajaan puolet valtion tuloveroista. Lepomäen mielestä progressiota pitää höllätä, jos halutaan, että Suomessa tehdään myös korkean tuottavuuden asiantuntijatöitä.

Sen sijaan, että osaamisen työn hintaa pidetään huippukorkealla, pitäisi Lepomäen mukaan miettiä, miten kovapalkkaista työtä saadaan Suomeen nykyistä paljon enemmän. Hän huomauttaa, että Suomeen tarvitaan lisää hyväosaisia riippumatta ihmisten lähtömaasta tai -tilanteesta.

–On vahva signaali osaajille, ettei heidän puoltaan pidetä edes porvarihallituksessa. Ei ihme, että niin moni lähtee maasta – koulutettuja lähtee enemmän kuin tänne tulee – ja vielä useampi jättää verojen takia lisäponnistelut sikseen, Lepomäki sanoo viitaten STTK:n kyselyyn, jonka mukaan jopa kolmannes toimihenkilöistä jättää lisätyötunnit tekemättä verojen takia.

– Lääkäri maalaa itse mökkinsä seinät jne., missä ei ole mitään järkeä. Siinä jää kaksi ammatti-ihmisen työpanosta tekemättä. Suomen kuten muidenkin teollistuneiden maiden tulevaisuus on sekä palveluissa että huippuosaamisessa. Ilman merkittäviä uudistuksia me seuraamme tätä peliä jatkossakin sivusta.

”Pois tunkkaisesta muka-yrittämisestä”

Lepomäen mielestä päätös yritystukityöryhmästä on vastuun pakoilua. Hallitus päätti perustaa parlamentaarisen työryhmän pohtimaan yritystukien uudistamista. Useita yritystukia on kritisoitu tehottomiksi ja hallitukselta on odotettu uudistusta jo aiemmin. Lepomäki huomauttaa, että yritystukien karsiminen on vaikeaa jo hallituksessa, joten kahdeksan ryhmän välinen yhteistyö tuskin helpottaa asiaa.

– Minä odotan hallitusta, joka purkaa kaikki yritystuet ja vastaavasti laskee yrittämiseen kohdistuvaa verotusta useilla prosenttiyksiköillä. Syrjimättömästi, tasapuolisesti, pois tunkkaisesta muka-yrittämisestä julkisella tuella.

Lepomäki suomii lisäksi lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korottamista sekä alkoholiveron kiristystä, joka tehtiin jo kuudennen kerran vuoden 2008 jälkeen. Se johtaa Lepomäen mukaan matkustajatuonnin lisääntymiseen ja ravintola-anniskelun supistumiseen etisestään. Hänen mielestään nousukauden hedelmät tärvätään vanhoihin rakenteisiin ja tehottomuuksiin kuten keski- ja hyvätuloisten itse itselleen maksamiin tulonsiirtoihin.

– Ravintoloissa kulutetaan muutenkin enää alle 10 % alkoholista, kun lukema oli reilu 10 vuotta sitten vielä viidennes. Se niistä palveluelinkeinoista! Nämä kiristykset tehdään, jotta kikyn vaikutus palkansaajien verotukseen saadaan kompensoitua, nykymuotoista kikyä vastustanut Lepomäki sanoo.

Lepomäen mukaan hallitus tuhlaa sekä aikaa että rahaa. Hän muistuttaa, että velkaantuminen on kääntymässä uudelleen nousuun 2020-luvulla, kun ikäsidonnaiset menot kohoavat huippuunsa ja valtio joutuu tekemään suuria hankintoja mm. korvatessaan vanhat Hornetit. Vasta siellä odottavat Lepomäen mukaan isot taloushaasteet.

–Suomen ongelma on käytännössä kaikkien veroluokkien muita länsimaita korkeampi taso, joka näivettää talouden ja vie kilpailukyvyn.

–Kun jo perusnäkymä on heikko, tekee pahaa miettiä miltä luvut näyttävät, jos jonain päivänä maailmalta tulisikin yllättävä käänne alaspäin.

