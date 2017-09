Poliisipartioille konepistooli, kertoo STT – Sipilä: ”Lisää poliisin mahdollisuuksia”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) luottaa poliisin arvioihin siitä, minkälaista välineistöä se työssään tarvitsee nyt, kun terrorismin uhka Suomessa on kohonnut.

STT kertoi tänään, että kaikki poliisipartiot jotka liikkuvat kentällä, saavat lisävarusteekseen konepistoolin.

Poliisipartiot tarvitsevat vahvempaa aseistusta perinteisten pistooliensa lisäksi. Suojelupoliisi nosti viime kesäkuussa uhka-arviotaan.

Tuolloin uudeksi arvioksi tuli ”kohonnut”, joka on neliportaisen asteikon toinen pykälä. Sitä alempi taso on matala ja yläpuolella on kaksi tasoa.

Supo kertoi alkukesästä, että merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista.

Kesäkuun puolivälissä oli kulunut alle kuukausi Manchesterin ja Lontoon iskuista.

Kesäkuisen uhka-arvion noston jälkeen ovat tulleet Barcelonan terrori-isku elokuussa ja Turun puukkoisku, jota epäillään terroriteoksi. Terroristijärjestö Isis ilmoittautui heti Barcelonan iskun taakse, Turun tapauksessa näin ei ole tapahtunut.

Loppukesän veriteot eivät ole johtaneet uhka-arvion lisänostoihin supossa.

Uusi Suomi kertoi muiden välineiden tapaan eilen hallituksen lisäpanostuksista terrorismin torjuntaan, ja tänään julkisuuteen nousi kaikkien poliisipartioiden varustaminen MP5-konepistoolein.

Pääministeri Sipilä sanoo konepistooleista, että ”poliisia kuunnellaan näissä tilanteissa”.

–Se lisää poliisin mahdollisuuksia puuttua tilanteisiin, Sipilä sanoi päätoimittajien tapaamisen jälkeen hänelle esitetyssä kysymyksessä.

STT:n haastatteleman poliisihallituksen poliisitarkastajan Ari Alasen mukaan poliisi voisi käyttää konepistoolia tilanteissa, joissa aseen käyttö nytkin on sallittu.

–Poliisi ei halua antaa militaristista vaikutelmaa ulospäin, vaan haluaa olla kansalaisten helposti lähestyttävä, luotettava viranomainen.

LUE MYÖS: Näin Suomi varautuu nyt terroriuhkaan – Supon listan lisäksi on ”toinenkin riskiryhmä”