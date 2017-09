Viinaveroista tyrmistyneelle ravintola-alalle toivoa hallitusriveistä: Veroale voi vielä toteutua

Kevään alkoholityöryhmässä kokoomusta edustanut kansanedustaja Outi Mäkelä pelkää matkustajatuonnin lisääntyvän etenkin, jos alkoholiveron 100 miljoonan euron korotus painottuu jälleen mietoihin juomiin. Mäkelä toivoo myös, että ravintolajuomien arvonlisäveroon palataan ja sitä lasketaan.

Myös Sinisen eduskuntaryhmän tavoitteena on yhä laskea ravintoloissa myytävien alkoholijuomien arvonlisäveroa. Ryhmä esitti kesällä yleistä alkoholiveron korotusta ja vastapainoksi ravintolajuomien alvin alennusta, joista jälkimmäinen ei kuitenkaan budjettiriihessä toteutunut. Hallitusryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoi eilen Uudelle Suomelle, että hallitus asetti tässä vaiheessa työn verotuksen keventämisen ravintola-alvin edelle.

Mäkelä ei ollut mukana varsinaisissa budjettineuvotteluissa, mutta toivoo, että ravintola-alviin palataan vielä myöhemmin. Hänkin kannattaa alvin laskemista. Mäkelä muistuttaa, että alkoholilain uudistusta käsitellään syksyllä eduskunnassa.

–Alkoholipolittiikka pitää kyllä kokonaisuutena käsitellä vielä tästä verotuksen näkökulmastakin, Mäkelä sanoo Uudelle Suomelle.

Ravintola-alan etujärjestö MaRa pettyi pahasti hallituksen budjettiriihen ratkaisuihin alkoholin verotuksen suhteen. Lue lisää: Ravintola-ala tyrmistyi: ”Hallitus käänsikin nurin niskoin – Baltia ja risteilijät voittavat”

Lue myös: Alkoholivero nousee 100 miljoonalla – kaiken alkoholin verotus kiristyy

”Kukaan ei ole vastustanut”

Alv on noussut Mäkelän mukaan keskusteluun alkoholityöryhmän ulkopuolelta, eikä sitä käsitelty ryhmässä. Hänen mielikuvansa kuitenkin on, että ravintola-alvin laskemista ei varsinaisesti ole vastustanut kukaan. Ei edes keskusta, joka on monessa alkoholikysymyksessä ollut eri linjoilla kuin kokoomus ja siniset. Mäkelä uskoo, että keskustassakin ymmärretään ravintola-alan tilanne ja se, että etenkin syrjäseutujen palveluita olisi hyvä turvata alvin kautta.

Keväällä alkoholityöryhmässä mukana ollut Mäkelä huomauttaa, että yksi alkoholilain uudistuksen keskeisistä lähtökohdista on ollut se, että alkoholin tuontia ja samalla sen kulutusta saadaan vähennettyä. On nähty, että kulutusta kannattaisi ohjata ravintoloihin valvottuihin tiloihin.

–Varsinkin se tuontialkoholi on lisännyt kotona tapahtuvaa alkoholin kulutusta ja siinä on omat riskinsä toisaalta Suomessa, kun perheväkivaltatilastotkin näyttävät sen, että kotona alkoholia nautitaan. Tämän tyyppiset asiat kansanterveyden näkökulmasta tietysti puoltavat sitä, että ravintoloiden toimintaa sikäli tuettaisiin tai kannustettaisiin ihmisiä sinne päin, Mäkelä sanoo alviin viitaten.

Sekä Mäkelän että Simon Elon mukaan veronkorotuksen painotuksista ei ole vielä päätöksiä. Mäkelä toivoo Panimoliiton tapaan, että tällä kertaa nosto painotetaan pikemminkin väkeviin kuin mietoihin juomiin, joiden verotusta on kiristetty viime vuosina rankimmin. Mäkelä myöntää, että alkoholiveron nostaminen voi lisätä tuontia Virosta ja Baltiasta, vaikka Virokin nosti heinäkuun alusta alkoholiveroaan.

–Kyllähän se näkyy siinä, mitä ihmiset raahaavat ulkomailta. Enemmänhän se on olutlaatikoita ja lonkerolaatikoita. Uskon, että siinä se vaikutus näkyisi eniten, jos siihen tulisi korotuksia, niin sitten se tuonti edelleen lisääntyisi tai ei ainakaan vähenisi siinä määrin, kuin on toivottu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on nähnyt, että 2000-luvun alkoholiveron muutokset Suomessa ovat heijastuneet Viron tuontiin, mutta huomattavasti enemmän ne ovat vaikuttaneet alkoholinmyyntiin kotimaassa.

Lue myös: Laskelma: Näin oluttölkin ja viinipullon hinnat nousevat – ”Hallituksen intressi, että kulutus kohdistuu enemmän mietoihin”