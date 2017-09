KL: Ekonomistilta täysi tyrmäys kulttuurin tukirahoille – ”Hyväosaisten pitäisi maksaa isompi osa harrastuksistaan”

Raha-automaatteja markettien tuulikaapeissa pelaavat köyhät mummot osallistuvat klassisen musiikin tukemiseen, vaikka heillä tuskin on itsellään varaa mennä kuuntelemaan sitä, ihmettelee ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen Kauppalehti Option haastattelussa.

Ekonomisti Pursiainen antaa palaa Paska Suomi -kirjassaan, jonka hän on kirjoittanut pilatakseen 100-vuotiaan Suomen juhlavan hymistelytunnelman. Raa’an arvostelun kohteena ovat muun muassa yhteiskunnan tuet kulttuurille sekä maataloudelle.

Pursiaisen sanoin on uskomatonta tuhlausta tukea julkisin varoin viihdettä. Hänen mielestään kulttuurin tukijärjestelmä on etenkin Veikkauksen osalta perverssi. Koska kolikkopeliä pelaava köyhä kajaanilainen mummo tuskin käy oopperassa, on Pursiaisen mukaan ”myös turha uskotella, etteivät kulttuurin tukieurot menisi suurimmaksi osaksi hyväosaisten harrastuksen tukemiseen”.

– Mielestäni ei ole kulttuurivihamielistä kysyä, pitäisikö hyvin toimeentulevien ihmisten maksaa itse kulttuuripalveluistaan suurempi osa, Pursiainen sanoo Optiolle.

– Jos olemme aidosti kiinnostuneita siitä, että köyhillä on mahdollisuus kuluttaa kulttuuria, miksei valtio anna rahaa suoraan heille.

Taiteilijoiden mielestä valtion­tuki turvaa taiteen sananvapauden, mutta Pursiainen on toista mieltä. Hänen mielestään edes taiteilijoilla ei tule olla oikeuttaa harjoittaa kannattamatonta elinkeinotoimintaa.

– Ei taiteilijoilla voi olla erikoisoikeutta tehdä taidetta valtion kustannuksella. Kulttuurituen kohteina pitäisi aina olla ne ihmiset, jotka kulttuuria kuluttavat, eivät taiteilijat, jotka sitä tuottavat, Pursiainen sanoo.

Maataloustukia Pursiainen nimittää kirjassaan ”paskakruununjalokiveksi”.

– Maataloustukia maksetaan kaikkiaan noin kolme miljardia euroa vuodessa. Saman verran valtion kassasta menee koko yliopistolaitoksen ylläpitämiseen. Jos joku ehdottaisi nyt, että laitetaanpa yhtä paljon rahaa maataloustukiin kuin yliopistolaitokseen, idean päättömyydelle naurettaisiin, hän ryöpyttää.

Keskusta sen sijaan on Pursiaisen mukaan puolue, jonka aatteellinen perusta lepää erilaisten tukiaisten varassa.

– Kun ajattelee Suomen elinkeino- ja väestörakennetta, keskustaa ei pitäisi olla enää edes olemassa, Pursiainen toteaa.

