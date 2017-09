Sininen tulevaisuus: Turvapaikkahakemusten käsittely siirrettävä Euroopan ulkopuolelle – Suomen lakiin saatava ”todellinen” elinkautinen

Puolueeksi pyrkivä hallitusryhmä Sininen tulevaisuus julkaisi perjantaina periaateohjelmansa. Ohjelman erottuvimpiin linjauksiin kuuluu vaatimus ”todellisen” elinkautisen tuomion mahdollisuudesta.

Ohjelmassa todetaan, että suomalaisen kriminaalipolitiikan tavoitteena tulee olla tekojen moraalisen tuomittavuuden ja rangaistusten ankaruuden vastaavuus.

– Lainsäädännössä on oltava mahdollisuus todelliseen elinkautiseen tuomioon erittäin vakavista rikoksista, Siniset linjaavat.

Nykyisessä mallissa elinkautisvanki voidaan vapauttaa, kun hän on istunut tuomiostaan 12 vuotta. Keskimäärin elinkautisvangit istuvat noin 14 vuotta, mutta pidempiäkin tuomioita on.

Rikollisuuden vähentämisen avaimiksi Sinisten ryhmä kuvaa hyvää työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä hallittua maahanmuuttoa. Maahanmuutosta Siniset linjaa muun muassa toteamalla, että ”Suomen on autettava hädänalaisia ihmisiä ja lievitettävä humanitaaristen kriisialueiden hätää, mutta päätökset on tehtävä itsenäisesti kansallisella tasolla”.

– Humanitaarisen maahanmuuton on oltava hallittua, inhimillistä, ehdoiltaan selkeää ja Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa, Sininen tulevaisuus linjaa.

”Pitkällä aikavälillä on pyrittävä siirtymään vaikeasti hallittavasta turvapaikkajärjestelmästä kohti pakolaisjärjestelmää”

Sinisten mukaan turvapaikkajärjestelmän taloudelliseen hyödyntämiseen kannustavat vetotekijät on poistettava. EU:n taakanjakokiintiöt ja sisäiset siirrot eivät ohjelman mukaan ole kestävä ratkaisu siirtolaiskriisiin, vaan ne ”kannustavat sosiaalisen siirtolaisuuden lisääntymiseen”.

– Sen sijaan on pyrittävä turvapaikkahakemuskäsittelyjen siirtämiseen Euroopan ulkopuolelle. Pitkällä aikavälillä on kansainvälisessä sääntelyssä pyrittävä siirtymään vaikeasti hallittavasta turvapaikkajärjestelmästä kohti pakolaisjärjestelmää, jossa vastaanottajamaat valitsevat humanitaariset maahanmuuttajat jo kriisialueilta tai niiden läheisyydestä, Sininen tulevaisuus linjaa.

Ryhmän mukaan Suomen ”on syytä olla hyvä kohdemaa niille, jotka ovat halukkaita ja kyvykkäitä kehittämään Suomea ja edistämään suomalaisten hyvinvointia”. Kuitenkin työperustaisessa maahanmuutossa tulee käyttää tarveharkintaa kuten nykyisin, ohjelmassa todetaan.

Sinisten turvallisuuspoliittiset linjaukset ovat perinteisiä: Suomen puolustuksen kivijalan muodostavat yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustus.

– Sininen tulevaisuus ei pidä Suomen Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena, ohjelmassa linjataan.

Ryhmän mukaan EU on ”yksi väline” toteuttaa itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyötä Euroopassa.

– Niin kauan kun Suomi on EU:n jäsen, EU-politiikkamme on oltava aktiivista ja rakentavan kriittistä. Suomen kaikkea EU-politiikkaa on arvioitava kansallisen hyödyn näkökulmasta. EU:n liittovaltiokehityksen torjuminen on keskeinen tavoitteemme, eli emme hyväksy vallan keskittä- mistä tai yhteisvastuun ja tulonsiirtojen kasvattamista.