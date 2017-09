Sauli Niinistö Ylellä: ”Terrorismi on tullut Suomeen - hyvänkin on oltava luja”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Turun puukotusten osoittavan, että terrorismi on tullut Suomeen.

–Terrorismi on tullut Suomeen.Me olemme oppineet elämään hyvän keskellä, on puhuttu muun muassa lintukodosta, joka helposti aiheuttaa sen, että kun paha sitten yllättäen saapuukin, emme edes tiedä, miten siihen vastataan, koska se on jotenkin kokonaan meidän ajattelumme ulkopuolella, hän totesi Ylen Ykkösaamussa.

Niinistö kommentoi myös hallituksen aikeita lainsäädännön kiristämisestä. Hallitus on päättänyt säätää erillisen rangaistussäädöksen laittoman maassa oleskelun edistämisestä.

–Auttamista sinänsä tuskin kriminalisoidaan, mutta jos mennään ihan ääritapaukseen, että meillä on esimerkiksi terroriteosta epäilty, jota joku piilottelee, niin ei se ole ihan paikallaan, presidentti sanoi.

Niinistö korosti jälleen kerran uuden tiedustelulain merkitystä.

–Hyvänkin on oltava luja. Hyvä ei voi olla pelkästään hyvä silloin, jos paha tulee.

Niinistö kommentoi myös tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa ja totesi, että Yhdysvalloissa ajatellaan Suomen pystyvän keskustelemaan Venäjän kanssa.

–Sellainen pikkukaveri on aina paikallaan, Niinistö kommentoi.

Hän arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Trump voisivat henkilöinä tulla toimeen keskenään, mutta käytännön asiat saattavat aiheuttaa ongelmia.

–Otaksun että presidentit Putin ja Trump tulisivat toimeen keskenään. Sitten on näitä käytännön asia, on Ukraina ja sitten on kysymys siitä, sekaantuiko Venäjän USA:n presidentinvaaleihin.

Niinistön mukaan EU:n yhteinen puolustus on tällä hetkellä ”kaukainen maali”. Samalla hän korosti eurooppalaisten Nato-maiden aktiivisuuden merkitystä.

–Eurooppalaisten Nato-maiden täytyy ymmärtää, etteivät he voi olla passiivisia jäsenmaita. Kun kehitetään yhteistä puolustusta, kehitetään samalla eurooppalaista ja Naton puolustusta. Eihän Natollakaan mitään omia joukkoja ole, vaan ne tulevat Nato-maista.