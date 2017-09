Anna Kontulan avoin ulostulo paperittomien auttamisesta: ”Ei semmoiseen kukaan huvikseen rupea”

Vasemmistoliiton kansnaedustaja Anna Kontula kertoo Facebookissa auttaneensa paperittomia ihmisiä Suomessa.

–Muutaman kohdalla kyse on ollut myös tietoisesta pyrkimyksestä piilottaa henkilö viranomaisilta, hän kirjoittaa.

Kontula arvioi pelastaneensa näin ainakin yhden ihmisen hengen.

–Kyse oli vakavasti sairaasta, joka odotti pääsyä operaatioon Suomessa. Häntä oltiin palauttamassa maahan, jossa hoitoa ei ollut saatavilla. Piilottamista tarvittiin siksi aikaa, että paperityöt saatiin kuntoon ja henkilö pidettyä maassa toimenpiteeseen saakka.

Kontula sanoo, ettei ole kysynyt kovin tarkkoja yksityiskohtia, kun häneltä on majoitusta pyydetty. Hän huomauttaa, että ihmisen perustarpeet ovat melko lailla samanlaiset papereista riippumatta.

–Siksi en myöskään tiedä kaikkien luonani käyneiden tilannetta. Yhden pitempään luonani asuneen tiedän kuitenkin sittemmin saaneen turvapaikan. Ilmeisesti viranomaiset lopulta olivat siis samaa mieltä suojelun tarpeellisuudesta, Kontula kommentoi.

Hallitus kertoi torstaina päättäneensä säätää erillisen rangaistussäädöksen laittoman maassa oleskelun edistämisestä. Kontulan mukaan se tarkoittaa, että hän olisi syyllistynyt rikokseen kaikissa kuvailemissaan tilanteissa. Hän arvioi, että myös sadat muut tavalliset suomalaiset ovat avanneet ovensa tuntemattomalle.

–Vaikuttaa siltä, että hallituksen piirissä ei ole kovin syvää ymmärrystä tästä ilmiöstä. Ei kukaan majoita paperitonta huvikseen. Vieraan ihmisen kanssa asuminen on stressaavaa, etenkin yhteisen kielen puuttuessa, ja harvalla paperittomalla on mahdollisuutta osallistua asumis- ja ruokakustannuksiin. Paperittoman majoittaminen tarkoittaa useimmiten myös henkistä vastuuta aika epätoivoisessa tilanteessa olevasta ihmisestä. Ei semmoiseen kukaan huvikseen rupea, Kontula toteaa.

Hänen mukaansa paperittoman majoittaminen jonkun kotiin on välttämätöntä silloin, kun ei muita vaihtoehtoja ole.

–Paperittoman piilottelu on järkevää silloin, kun on tiedossa, että tilanne on väliaikainen. Kun on jokin jatkosuunnitelma.

Kontula sanoo, että suomalainen viranomainen on keskimäärin luotettava ja reilu, mutta on naiivia kuvitella, että järjestelmä olisi erehtymätön eikä mahdottomia ja epäoikeudenmukaisia tilanteita voisi syntyä.

–Piilottaminen on ollut yksilötasolla toimiva varajärjestelmä silloin, kun virallinen systeemi pettää. Toistaiseksi en ole kuullut yhtään perustelua sille, miten sen kriminalisointi parantaisi suomalaista yhteiskuntaa. Mikäli kriminalisointi toteutuu, kannustan kaikkia ilmoittamaan poliisille varmuuden vuoksi aina, kun kotona on yövieraita. Tai ainakin tarkistamaan kaikkien passit - oleskeluoikeutta kun ei voi päätellä ulkonäöstä.

