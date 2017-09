Näin Paul Auster kuvaili Donald Trumpia Sauli Niinistölle: ”Kutsumme häntä numero 45:ksi”

Amerikkalaiskirjailija Paul Austeria lauantaina haastatellut tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti puheeksi muun muassa amerikkalaisen unelman ja myös maan poliittisen tilanteen. Auster tyrmäsi täysin ajatuksen amerikkalaisesta unelmasta ja yhdisti keskustelun Barack Obamaan ja Donald Trumpiin.

–Minä en usko tähän (amerikkalaiseen unelmaan). Amerikkalaisen elämän realiteetteja on, että useat syntyvät erilaisten etujen maailmaan ja toisilla näitä etuja ei ole. Kyse on onnesta. Jos synnyt köyhänä Amerikkaan, kukaan ei välitä. Amerikkalainen yhteiskunta on aika julma ja perustuu sille, ettei hallituksen tule auttaa ihmisiä. Amerikkalaisen ajattelun mukaan ihmisen ei tule olla riippuvainen kenestäkään, mutta tosiasiassa olemme kaikki riippuvaisia toisista ihmisistä. Ei ole mitään järkeä ajattelussa jonka mukaan ihmisten ei tulisi pitää huolta toisistaan, Auster sanoi.

Auster mainitsi esimerkkejä omasta elämästään.

–Mitä jos en olisi syntynyt rikkaaksi? Mitä jos olisin syntynyt Syyriassa? Kukaan ei voi valita sitä, millaisiin oloihin syntyy. On myös asioita, joissa voimme tehdä valintoja. Yleensä teemme vääriä valintoja, kaikki olemme tehneet vääriä valintoja.

Auster pitää lähes ihmeensä sitä, että Barack Obama pystyi nousemaan Yhdysvaltain presidentiksi.

–Hänen valintansa aiheutti niin sanotun takaiskun, sillä ainakin 30 prosenttia amerikkalaisista vihasi ajatusta Obamasta Valkoisessa talossa. Nykyinen presidenttimme, jonka nimeä en halua edes mainita, kutsumme häntä numero 45:ksi, nousi poliitikoksi hyökkäämällä Obamaa vastaan.

Auster on yksi Yhdysvaltain arvostetuimpia nykykirjailijoita ja tuli tunnetuksi 1980-luvun puolivälissä julkaistusta New York -trilogiasta, joka on kolmen omintakeisen salapoliisiromaanin sarja. Austerin tuotanto käsittää romaaneja, muistelmia, esseitä, runoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Lisäksi hän on tehnyt käännöksiä ranskasta englantiin. Sauli Niinistö on maininnut Austerin olevan yksi lempikirjailijoistaan.