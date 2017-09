Asiantuntijan huomio lääkkeiden hinnoista: ”Sipilän hallitus on omaksunut kaivosteollisuuden kaltaisen tukilinjan”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi, että uusien lääkkeiden hintoja voitaisiin laskea esimerkiksi patenttiaikoja lyhentämällä. Lehtonen on mukana Euroopan komission työryhmässä, joka etsii uusia hinnoitteluperusteita innovatiivisille lääkehoidoille.

–Uusien lääkkeiden hinnoittelu on aiheuttanut vakavaa huolta kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Ratkaisuna voivat olla esimerkiksi patenttiaikojen lyhentäminen ja sitominen tuotekehitysinvestoinnin tuottoon (kuten Maailman Terveysjärjestö WHO on esittänyt), terveystaloudellisten arviointien vahvistaminen sekä nykyistä oikeudenmukaisempi hyötyjen jako potilaan, yhteiskunnan ja lääkeyrityksen välillä. Myös Euroopan maiden yhteisiä lääkehankintoja on ehdotettu. Nyt uuden lääkkeen hinta määräytyy korkean hintatason maiden mukaan tehden monille maille mahdottomaksi uuden lääkkeen käyttöönoton, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Suomessa Juha Sipilän hallituksen toimet lääkkeiden hintakehityksen hillitsemisessä poikkeavat Lehtosen mukaan suosituksista.

–Sipilän hallitus on omaksunut lääkeyritysten osalta kaivosteollisuuden kaltaisen tukilinjan, jossa lääkeyrityksille halutaan antaa käyttöön suomalaiset potilastiedot ja terveydenhuollon infrastruktuuri ja oletetaan että ne sitten investoivat Suomeen. Kaivosteollisuus sentään perustaa malmioonsa kaivoksen, vaikkei se korvausta malmista maksakaan. Lääkeyritykset sen sijaan vievät tiedot mukanaan, ilman sitoutumista toimimaan Suomessa. Minkäänlaisia riskinjako- tai hinnoittelusopimuksia yritysten kanssa ei ole kansallisesti tehty, saati edellytetty lääkeyritysten investoivan vastineeksi Suomeen, hän huomauttaa.

Terveystaloudellisten arviointien resursseja on Suomesta vähennetty Lehtosen mukaan kovalla kädellä. Hän sanoo lisäksi, että lääkehankintojen osalta sote-uudistus uhkaa pilkkoa nykyisten sairaanhoitopiirien yhteiset hankintarenkaat ja heikentää lääkealan hankintaosaamista.

–Uusien lääkkeiden kehittäminen hyödyttää varmasti kansanterveyttä. Hyötyjen jakamisessa pitäisi kuitenkin valvoa kansallisia etuja eikä sinisilmäisesti luottaa erään maailman kannattavimman teollisuudenalan haluun hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa, hän kommentoi.

Lehtonen muistuttaa, että uuden lääkkeen kehittäminen vaatii satojen miljoonien eurojen panostusta ja uuden lääkkeen markkinointiin käytetään vielä paljon suurempia summia.

–Lääkekehitys on kallista, koska lääkevalvontaviranomaiset vaativat paljon näyttöä uuden lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Nämä vaatimukset ovat laadittu yhdessä lääketeollisuuden kanssa ja suojaavat osaltaan isojen yritysten intressejä vaikeuttamalla pienten yritysten markkinoillepääsyä. Teollisuuden ja viranomaisten välillä onkin epäpyhä allianssi, jossa tiukentuvat vaatimukset suosivat suuria yrityksiä ja toisaalta luovat lisääntyvää tarvetta valvonnalle eli tuovat työtä viranomaisille.

Lehtosen mukaan todellisuus lääkkeen käytön ja hyödyn suhteen voi myös olla toisenlainen kuin lääkkeen hinnan perusteeksi esitetyissä terveystaloudellisissa laskelmissa.

–Uusia syöpähoitoja pyritään usein ottamaan käyttöön myös muilla potilasryhmillä. Lääkettä käyttävien potilaiden määrät siis kasvavat. Näillä potilailla hoidosta saatava hyöty ei kuitenkaan välttämättä ole samaa luokkaa kuin niillä rajatuilla potilasryhmillä, joille hoito on alun perin kehitetty. Kun hoitoa käytetään enemmän, hoidon tuotantokustannukset laskevat. Lääkkeen hinta ei sen patenttiaikana kuitenkaan laske.

Kela kertoi viime vuoden lopulla, että moni suomalainen jättää tarvitsemansa lääkkeet ostamatta niiden korkean hinnan vuoksi.

Suomessa lääkkeiden hintaa vaikuttaa myös lääkkeiden jakelumonopoli. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti viikolla kannattavansa markkinoiden avaamista lääkejakelussa. Toimitusjohtaja Jyri Häkämies linjasi tavoitteeksi kustannustehokkaan ja laadukkaan lääkejakelun, joka kattaa koko maan

Kansanedustaja Antero Vartia (vihr.) on tehnyt jo aikaisemmin lakialoitteen apteekkijärjestelmän vapauttamisesta. Vartia uskoo muun muassa, että kilpailun avaaminen alentaisi lääkkeiden hintoja Ruotsin tapaan. Samaan aikaan hallitus haluaisi alentaa lääkkeiden Kela-korvattavuutta.

Lue lisää:

Kela: Moni jättää lääkkeet hakematta hinnan takia – ”Työkyvyttömyyden riski 3-kertainen”

Lakimuutos koskettaa 300 000 suomalaista – ”Monella ei ole enää varaa diabeteslääkkeisiin”

”Pitäisikö kieltää ruokakauppojen alennustuotteet, sillä käyvät sairaat niissäkin?” – Antero Vartia ihmettelee apteekkiperusteluja

Kokoomuslainen: ”Reseptilääkkeet voisivat olla ilmaisia 50 €:n jälkeen – valtion antama lupaus jo käytössä”