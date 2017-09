Juha Sipilä: ”Luulen, että suomalaiset kyllä ymmärtävät, ettei tässä auttamista kriminilaisoida”

Pääministeri Juha Sipilä tarkensi sunnuntaina sitä, mitä hallitus tarkoittaa sillä, että laittoman maassa oleskelun edistämisestä säädetään erillinen rangaistussäädös. Sipilä korosti, ettei kyse ole auttamisen kieltämisestä tai kriminalisoimisesta.

–Luulen, että suomalaiset kyllä ymmärtävät, ettei tässä auttamista kriminilaisoida. Auttamista pitää pystyä edelleen tekemään ja se pitää erottaa tästä keskustelusta, hän sanoi pääministerin haastattelutunnilla.

–Nyt puhutaan tilanteesta, jossa turvapaikanhakija on saanut kielteisen päätöksen ja poliisin on ilmoitettava tämä päätös turvapaikanhakijalle. Tätä ei saa estää. Meidän pitää erottaa, mikä on terrorismin estämiseen ja mikä pakolaisiin ja turvapaikanhakijoidin liittyvää, Sipilä jatkoi.

Sipilän mukaan suomalainen yhteiskunta perustuu siihen, että viranomaisiin ja oikeusvaltion toimintaan luotetaan.

Vasemmistoliiton kansanaedustaja Anna Kontula on kertonut auttaneensa paperittomia ihmisiä Suomessa. Hän arvioi samalla, että myös sadat muut tavalliset suomalaiset ovat avanneet ovensa tuntemattomalle. Kontulan mukaan se tarkoittaa, että hän olisi syyllistynyt rikokseen kaikissa kuvailemissaan tilanteissa.

"Uusi hallitus ehtii sössiä tämän"

Sipilä kommentoi myös Suomen taloutta ja arvioi Suomen olevan hyvin lähellä hallituksen talouspoliittisia tavoitteita, eli 72 prosentin työllisyysastetta ja velkaantumisen taittumista. Sipilän mukaan kasvu on nyt ”kovalla pohjalla”, kun vienti vetää ja Suomeen taas investoidaan.

-Se missä Suomessa tarvitaan lisätoimia on työllisyysaste. Sitten tämä velaksi elämisen lopettaminen vuonna 2021. Jos työllisyyden paraneminen toteutuu samalla kulmakertoimella kuin kuluneena vuonna ja talouskasvu pysyy kahden prosentin paikkeilla, tavoite on hyvin lähellä. Tosin pitää muistaa, että vuoteen 2021 mennessä uusi hallitus ehtii sössiä tämän, hän sanoi.

Luottoluokittaja DBRS nosti lauantaina kilpailukyvyn Suomen tulevaisuuden tärkeimmäksi asiaksi.

–Kilpailukyvyn parantaminen on merkittävin haaste. Suomi on yksi niistä Euroopan maista, joka kärsi pisimpään vientimarkkinoiden alamäestä. Nyt tuottavuus Suomessa on alkanut osoittaa kohentumisen merkkejä. Maltillinen palkkakehitys ja tuottavuuden parantaminen edelleen ovat asioita, joita haluamme nähdä nostaaksemme luottoluokitusta tulevina vuosina, DBRS sanoi Suomi-raportissaan.

