Kiista väliaikaisista oleskeluluvista: ”Tarkoittiko Touko Aalto sitä, että arvion paluumaan turvallisuudesta tekisi turvapaikanhakija itse?”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri ihmettelee vihreiden puheenjohtajan, kansanedusta Touko Aallon lausuntoja väliaikaisista oleskeluvista.

Aalto on arvioinut, että tilapäinen oleskelulupa toisi helpotusta siihen tilanteeseen, että Suomessa on ihmisiä joita ei voida palauttaa, koska heillä ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja eikä sellaisia saada kohdemaan byrokratian tai yhteistyöhaluttomuuden vuoksi hankittua.

–Ihminen voi jäädä tilanteeseen, jossa hänellä on karkoituspäätös, mutta hän ei koea voivansa vapaaehtoisesti palata, häntä ei voida palauttaa eikä hänellä ole oikeutta oleskella Suomessa, Aalto kuvailee Facebookissa.

Meren mukaan ulkomaalaislain 51 pykälä mahdollistaa jo nykyisellään tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen ulkomaalaiselle, jonka paluu kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan ei ole tosiasiassa mahdollista.

–Tällainen tosiasiallinen este on esimerkiksi vaadittavien matkustusasiakirjojen saamisen mahdottomuus tai liikenneyhteyksien puuttuminen kotimaahan. Tilapäistä oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä, jos ulkomaalaisen paluu jää sen vuoksi toteutumatta, ettei hän suostu palaamaan kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai vaikeuttaa paluunsa järjestelyä, Meri kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Meri arvioi, että Suomessa on vain kourallinen sellaisia ulkomaalaisia, joiden vapaaehtoinen paluu on jäänyt matkustusasiakirjojen puuttumisen vuoksi toteutumatta. Tällaisia henkilöitä ovat hänen mukaansa lähinnä pitkään Afrikan kotimaastaan poissa olleet ulkomaalaiset, sillä ajan kulumisen vuoksi heidän kotimaansa viranomaisten voi olla vaikea tunnistaa heitä oman maansa kansalaisiksi, mikä on edellytys matkustusasiakirjojen myöntämiselle.

–Väliaikaisen oleskeluluvan antamista on perusteltu myös ”vanhan” käytännön palauttamisella. Tämä vanha käytäntö oli kuitenkin vain hetkellinen välitila, joka seurasi korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2013 antamasta ratkaisusta. Tuolloin korkein hallinto-oikeus tulkitsi ulkomaalaislakia toisin kuin Maahanmuuttovirasto ja myönsi tilapäisen oleskeluluvan, vaikka ulkomaalaisen vapaaehtoinen paluu kotimaahansa olisi ollut mahdollista. Maahanmuuttovirasto joutui tämän jälkeen muuttamaan tulkintaansa tuomioistuimen ratkaisun mukaiseksi. Käytännön muuttuminen johti siihen, että vastaanottokeskuksissa alkoi oleskella yhä enemmän sellaisia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ulkomaalaisia, joilla olisi ollut mahdollisuus palata kotimaahansa, Meri kommentoi.

Käytäntö muuttui Meren mukaan uudelleen vuonna 2015, kun eduskunta muutti ulkomaalaislakia siten, että tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetty tilanteessa, jossa vapaaehtoinen paluu oli mahdollista.

Aalto sanoin taannoin myös Helsingin Sanomissa, ettei luota Maahanmuuttoviraston arvioihin eri maiden turvallisuudesta. Meri vastaa tähän, että tuskin mikään muu viranomainen on yhtä perillä eri maiden turvallisuustilanteesta, kuin juuri Maahanmuuttovirasto.

–Ulkomaalaispoliisille turvallisuusarvion tekemistä ei kannata antaa, sillä se ei ole heidän erityisosaamistaan. Tarkoittiko Aalto siis sitä, että arvion paluumaan turvallisuudesta tekisi turvapaikanhakija itse? Tämä tarkoittaisi, että viime kädessä Maahanmuuttoviraston päätöksen, hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen päätös paluumaan turvallisuudesta jäisi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle hakijalle itselleen. Sekö olisi vihreiden linja, hän kysyy.

Aallon kommentteja ovat arvostelleet myös keskustan kansanedustajat Markus Lohi ja Mikko Kärnä.

–Turvapaikkaprosessissa selvitetään laajasti kunkin hakijan taustat, mutta silti asioita jää huomaamatta. Näin tapahtui myös Turun puukottajan osalta, joka valehteli sujuvasti taustoistaan koko ajan. Kuinka tavallinen kansalainen, tai vaikkapa kirkko, voi tietää viranomaisia ja asiantuntijoita paremmin, mitkä ovat piiloteltavan ihmisen todelliset taustat ja motiivit, Kärnä kysyi.

Markus Lohi puolestaan sanoo, että Aallon ajatus väliaikaisen oleskeluluvan myöntämisestä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille pudottaisi pohjan koko pohjoismaiselta turvapaikkajärjestelmältä.

