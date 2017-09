Nyt se on varmaa: Valtakunnansyyttäjä Nissiselle nostettiin syyte

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen joutuu syytteeseen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirasto tiedotti maanantaina, että apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen on päättänyt nostaa syytteen valtakunnansyyttäjä Matti Nissistä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan on todennäköisiä syitä epäillä Nissisen osallistuneen esteellisenä syyttäjälaitoksen johtamisvalmennushankintojen käsittelyyn.

Nissinen on esitutkinnassa kiistänyt rikosepäilyn virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte käsitellään korkeimmassa oikeudessa.

Matti Nissinen pidätettiin virantoimituksesta viime viikolla.

Rikostutkinnassa on kyse epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Muun muassa Ylen mukaan esitutkinnassa on selvitetty, onko Nissinen osallistunut syyttäjälaitoksessa esteellisenä käsittelyyn, joka koski syyttäjille Deep Lead Oy:ltä hankittua johtamiskoulutusta. Nissisen veli on Deep Lead Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön osake-enemmistön omistaja.