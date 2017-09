Näkökulma: Antti Rinne teki viidennen virheen – aika poistaa pelistä?

Sosialidemokraattinen puolue on kriisissä.

SDP ei ole voittanut yksiäkään valtakunnallisia vaaleja sitten vuoden 2004, kannattajakunta ikääntyy, puolue on menettänyt gallupeissa pääoppositiopuolueen paikan vihreille, SDP:n linja on entistä epäselvempi, eikä vellova valtataistelu osoita laantumisen merkkejä.

Demareiden puheenjohtaja Antti Rinne puhuu jo avoimesti selkään puukottajista. Hän sanoi Iltalehden erikoishaastattelussa viikonloppuna, että ”niillä, jotka näitä puukkoja heittelevät ja sivaltelevat selän takana piilossa, on ihan oma agendansa - se on vahingoittaa sosialidemokraattista puoluetta”.

Katkeraa puhetta mieheltä, joka on tehnyt puolueensa johdossa jo monta virhettä, isompaa ja pienempää.

Listataan tähän niistä viisi. Se on tällä hetkellä kaikkien huulilla olevassa koripallossa hyvin oleellinen luku.

Ensimmäinen virhe: Antti Rinne teki ensimmäisen virheen lähtiessään valtataisteluun, jonka tuloksena hän taklasi valtiovarainministerin työt jo erinomaisesti omaksuneen Jutta Urpilaisen SDP:n johdosta toukokuussa 2014. Rinne nousi valtiovarainministeriksi ja jäi muistiin Alexander Stubbin (kok.) kanssa surkeasti sujuneesta hallitusyhteistyöstä hallituksessa, jonka ei olisi pitänyt ehkä edes istua eduskuntavaaleihin 2015 asti. Suomi oli vuoden päivät joutokäynnillä.

Toinen virhe: Antti Rinne takelteli vaalitenteissä keväällä 2015 pelattuaan vaalipeliä jo hallituksessa, mikä edesauttoi SDP:n heikkoa menestystä eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2015. Puolue syöstiin oppositioon, kun taas vanha hallituskumppani kokoomus selvisi vaaleista kuivin jaloin ja pääsi mukaan keskustan ja perussuomalaisten kanssa hallitusta muodostamaan. Tällä hetkellä kokoomus on gallupien ykkönen ja SDP nelonen.

Kolmas virhe: SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman törmäsi syksyllä 2016 skandaaliin ”salaisista puhujalistoista” eduskunnassa. Näin hänen tiensä Rinteen haastajaksi katkesi. Rinne ei välttämättä operoinut Lindtmanin kaatamista, mutta ei näkyvästi estellytkään, koska tiesi pallinsa horjuvan. Todellinen valtataistelu jäi käymättä ja eripura puolueeseen jäi kytemään.

Neljäs virhe: Elokuussa 2017 Antti Rinne lanseerasi ”synnytystalkoot”, joka sai monet näkyvät demarit takajaloilleen, muun muassa Sanna Marin osoitti paheksuntansa termin käytöstä. Rinne nosti kätensä pystyyn virheen merkiksi, mutta vahinko oli tapahtunut. Tiettävästi joku oli häntä synnytystalkoot-sanan käytöstä ennakkoon varoitellutkin, mutta hän oli oman sanansa sokaisema.

Viides virhe: Viime viikonloppuna Antti Rinne sai puolueen presidenttiehdokkaaksi itselleen hyvin mieluisen Tuula Haataisen, kun vanhan vastustajan Timo Harakan kampanjoima Maarit Feldt-Ranta jäi kakkoseksi. Siltä osin onnistunut viikonloppu, mutta sitten tuli virhe: sähläys puheessa. Rinne mokasi puhuessaan, että pitää ehkäistä kilpailua ”palkoilla ja työsuhteen eduilla”, kun hänen piti sanoa käsikirjoituksen mukaan ”palkoilla ja työsuhteen ehdoilla”. SDP joutui selittelemään asiaa Twitterissä ja koko homma meni julkisuudessa puolueen kannalta aivan päreiksi. Asian paljastaa erinomaisesti Talouselämän toimittaja Matti Virtanen tässä linkin alla olevassa jutussaan.

Lopuksi vielä ote koripallon katsojaoppaasta: ”Virhe on sääntörike, jossa pelaaja on aiheuttanut pelaajakosketuksen vastustajaan ja/tai on käyttäytynyt epäurheilijamaisesti. Pelaaja voi saada viisi virhettä, minkä jälkeen hänet poistetaan pelistä välittömästi”.

