Asunnosta paljastui epäilty henkirikos – nuorehko nainen vangittu

Kajaanin poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka on tapahtunut Kajaanissa Rajalähiössä yksityisasunnossa myöhään perjantai-iltana.

Poliisi on ottanut tapahtumapaikalta kiinni kaksi henkilöä, vuonna 1985 syntyneen miehen ja vuonna 1990 syntyneen naisen. Osalliset ovat kajaanilaisia.

Tekoväline on ollut poliisin mukaan teräase.

Poliisi on päästänyt miehen vapaaksi kuulustelujen jälkeen, mutta Kainuun käräjäoikeus on vanginnut naisen todennäköisin syin epäiltynä tappoon. Vangittu nainen on asunut yhdessä uhrin kanssa.