Saarrettu poliisi sai vastaanottokeskukselle vahvistuksia: ”Taktisista syistä ei vielä tulla ulos”

Poliisi on saanut paikalle vahvistuksia, joilla turvataan virkatehtävän loppuunsaattaminen Jyväskylän vastaanottokeskuksessa. Operaatio on poliisin mukaan käynnissä.

Poliisipartio joutui puoliltapäivin mielenosoittajien häiritsemäksi Jyväskylän vastaanottokeskuksella maastapoistamistehtävällä. Poliisit joutuivat perääntymään mielenosoittajajoukon edestä kiinniotettavien asuntoon.

Rikosylikomisario Jari Kinnunen kertoo Uudelle Suomelle, että paikalla alkaa nyt olla riittävästi poliisipartioita, jotta virkatehtävä saadaan vietyä loppuun. Tällä hän tarkoittaa maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa.

–Ei se hirveän kauan enää vie, hän sanoo viitaten loppuun saattamiseen.

–Edelleen pyritään siihen, että väkijoukko ymmärtäisi asian laadun ja osaisi väistyä.

Kinnunen ei kerro tarkemmin, montako partiota on paikalla, mutta määrä on huomattavasti isompi kuin aiempi 7. Hänen mukaansa tilanne on rauhallinen ja yhä poliisin hallittavissa. Voimakeinoja ei ole tarvinnut käyttää, mutta Kinnusen mukaan poliisi on asianmukaisesti varustautunut, mikä tarkoittaa joukkojenhallintavälineistöä.

Onko poliisipartio yhä loukussa asunnossa, johon sen piti alkujaan perääntyä?

–Ei voida enää sanoa, että loukussa ollaan. Nyt vain taktisista syistä ei vielä tulla ulos.

Jyväskylän vastaanottokeskuksella käynnissä oleva poliisitehtävä ei vaikuta muualla kuin vastaanottokeskuksessa. Poliisi kertoi aiemmin Twitterissä, että alueelle ei päästetä ulkoupolisia, mutta alueen ulkopuolella voi liikkua normaalisti.

Päivitetty klo 17.19 poliisin kommenteilla.