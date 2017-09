Antti Rinteen syytökset puukoista hämmensivät piirijohtajat – ”Mitenkäs sen diplomaattisesti sanoisi…”

SDP:n piirijärjestöissä hämmästellään puheenjohtaja Antti Rinteen antamaa haastattelua selkään puukottajista.

–Ei sitä puheenjohtajan kommenttia oikein tahdottu ymmärtää. Se hämmensi, sanoo Pohjanmaan piirijärjestön puheenjohtaja, Vaasan kaupunginvaltuutettu Matias Mäkynen.

SDP kokoontui viikonloppuna Jyväskylään järjestöpäiville ja ylimääräiseen puoluevaltuuskunnan kokoukseen, joka nosti Tuula Haataisen SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Tunnelma oli innostunut ja odottava. Presidenttiehdokkaan valinta nostatti tunnelmaa. Samoin uskoa loivat puoluesihteeri Antton Rönnholmin esittelemät prosessit puolueen uudistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Järjestöaktiivien parissa oli tunnelma, että elokuun gallupeissa paljastunut karmiva kannatussyöksy saadaan vielä syksyn aikana käännettyä. Haatainen ryntäsi heti torille kampanjoimaan ja verkkoon ilmestyivät ehdokassivut.

–Minun on pakko myöntää, että minusta tuntuu, etten minä tai muut tuttavani odottaneet selvitystä, minkä takia gallupit laahaavat näin syvällä, vaan me odotimme sitä innostusta ja yhteishenkeä sekä sitä, että presidentinvaalikampanja saadaan näyttävästi käyntiin, sanoo Hämeen piirin puheenjohtaja Miia Nahkuri.

Sitten sunnuntaiaamuna verkkoon ilmestyi Iltalehden haastattelu , missä Rinne kertoi, kuinka häntä sivalletaan ja heitellään puukoilla selkään. Ne latistivat hyvää tunnelmaa, sanoo Nahkuri. Ja vaikka hän seurasi kokousta toipilaana kotoaan, yhtyy arvioon muutkin.

–Sunnuntaiaamuna nähtiin sitten nämä Antti Rinteen kommentit ja kaikki olivat vähän ymmällään, että mitä puoluejohtaja nyt hakee ja miksi tällaiset kommentit on annettu, Mäkynen pohtii.

–Noh… Mitenkäs minä tämän nyt diplomaattisesti sanoisin. Minusta se ei ollut korrektia, että puheenjohtaja oli tällaisen haastattelun antanut. Se ei ollut oikea tapa lähteä hoitamaan niitä erimielisyyksiä, joita aina on liikkeessä, jolla on seinät leveällä ja katto korkealla, toteaa Lapin piirin puheenjohtaja Hilkka Halonen.

–Pikkaisen se itseänikin latisti aamulla, kun innostuin niin kovasti lauantaina niistä hyvistä alustuksista. Mutta ajattelin, että ei tässä periksi anneta, kertoo Varsinais-Suomen puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi-Seila.

Kaikkein jyrkimmin Rinteen kommentteihin suhtautuu Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto. Hän katsoo Rinteen kommenttien varastaneen huomion Haataisen kampanja-aloitukselta. Moni demari näkisi, että Haatainen saisi nyt kaiken mahdollisen tuen – etenkin, kun vuoden 2012 vaalissa SDP:n värejä kantanut Paavo Lipponen sai vain 6,7 prosenttia äänistä.

–Olin siinä käsityksessä, että vaikka tiedetään nämä ongelmat, niin nyt mentiin valitsemaan presidenttiehdokasta, ja arvostetaan sitä sekä annetaan hänelle kaikki tuki. Puolueen tilannetta puidaan sitten omassa porukassa eri foorumeilla. Nyt minusta puheenjohtajaa ei itse antanut tilanteen mennä niin kuin olisi pitänyt, sanoo Lehto.

–Presidentinvaalikampanjan aloitus jäi nyt jalkoihin. Tämä oli minusta erikoista. Porukka oli hämmentynyttä, Lehto jatkaa.

Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Rolf Nyholm taas harmittelee, että median raportoinnissa on korostunut ainoastaan negatiivisuus, eikä kokouksen positiivinen tunnelma välittynyt.

–Tämä on minusta semmoinen juttu, että turhaan myöskin media spekuloi tällaisella asialla ja demareiden yhteistyöhakuisuus ei näy, vaan puututaan vain sitä, että toimittajat haukkuvat demareiden sisäistä henkeä, Keski-Suomen piirijohtaja Rolf Nyholm toteaa.

Uusi Suomi tavoitti maanantain aikana 10 SDP:n 13 piirijohtajasta. Rinteen asemaa puolueen johdossa ei kukaan halua kyseenalaistaa tai horjuttaa. Finlands Svenska Socialdemokraterin puheenjohtaja Viktor Kock kuitenkin myöntää avoimesti, että Rinteen tilanne on vaikea.

–Puheenjohtajan asema on tietysti vaikea tässä tilanteessa. Seison istuvan puoluejohdon takana, mutta tietysti tilanne on hankala. Ei voi sanoa muuta. Toivottavasti kannatusluvut nousevat nyt lähikuukausina, niin puoluejohto saa vähän työrauhaakin. Mutta kyllä ymmärrän, että kenttää huolestuttaa, kun on tällaisia lukuja.

Kock viittaa muun muassa Ylen puoluekannatuslukuihin. Elokuussa SDP:lle mitattiin 15,9 prosentin kannatus, kun vielä vuosi sitten luku oli 20,0. Mikä pahempaa, puolue oli nyt menettänyt suurimman oppositiopuolueen aseman vihreille.

Satakunnan piirijohtaja Harri Lehtonen näkee SDP:n politiikan nyt poukkoilevana, liian vaikeaselkoisena ja kaiken lisäksi siitä tuntuu nyt puuttuvan yhteispelin henkeä. SDP:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma letkauttikin Twitterissä sunnuntaina, että koripallomaajoukkue Susijengillä on enemmän joukkuehenkeä kuin mitä demareilla on viime aikoina ollut.

–Yhteishengen nostaminen on puoluejohdon kova tehtävä ja edellytänkin puoluejohdolta nyt sitä, että nyt pitäisi yhteishenki saada paremmaksi. Sitä kautta sitten presidentinvaalikampanjaan ja muihin kampanjoihin joukkuepelaamista, Lehtonen pohtii.

Myöskään puolueen viestit eivät mene läpi, eikä vikaa pidetä vastaanottajien päässä. Hämeen piirin Nahkuri sanoo suoraan, että SDP:llä on imago-ongelma, eivätkä viimeaikaiset kohut synnytystalkoista ja muista ole sitä helpottaneet.

–Imago-ongelma on minun mielestä ilmeinen. Se muuttuu tietenkin teoilla ja politiikan sisällöillä. Me olemme olleet kyllä aika monessa asiassa mielestäni hukassa, arvioi taas Nahkuri.

–Sekin tärkeä aloite tästä perhepolitiikan uudistuksesta näytti kaatuvan epäonnistuneeseen sanavalintaan. Kun olisi puhuttu perhetalkoista synnytystalkoiden asemesta, niin vaikutus olisi varmasti toinen. Otteen puuttumista ja viestinnällistä ongelmaa on selvästi ollut, arvioi Helsingin piirin puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

–Tietysti puheenjohtajalla oma vastuunsa, puoluehallituksella oma vastuunsa ja piireillä oma vastuunsa. En halua tikunnokkaan nostaa ketään erityisesti. Mutta ainahan se sähkömies sanoo, että johdossa on vikaa, Arajärvi jatkaa.

Arajärven näkemykseen yhtyy muitakin: osa Rinteen saamasta kritiikistä on epäreiluakin, mutta kuuluu työnkuvaan. Puheenjohtaja kantaa vastuun. Moni odottaakin, että Rinne esittelisi oman analyysinsa kannatusluvuista sekä niistä toimenpiteitä, joilla kannatus saadaan kääntymään. Osa toivoi, että Rinne olisi valottanut näkemyksiään jo Jyväskylässä.

–En ole saanut. Ja olisin odottanut. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa gallupia. Sen voin sanoa, että en tiedä, onko kukaan muu pystynyt siihen, että kun maassa on epäsuosittu hallitus, joka kärjistäen kiusaa tavallista kansaa milloinkin milläkin, niin me onnistumme useilla prosenttiyksiköillä pudottamaan kannatustamme gallupeissa, paukauttaa Hilkka Halonen.

–Se on ihme juttu. Se on traagista ja surullista. Olen itse siitä huolissani. Mutta kun olen sen tyyppinen ihminen, etten kauan jaksa itkeä, niin on pakko sitten ruveta nauramaan, että ei perhana – osattiin sitten tämäkin, Halonen jatkaa.

–Nyt kun tästä kannatuksesta on keskusteltu, niin odotettiin, että puheenjohtaja näyttää tietä, miten SDP:n vaihtoehto tuodaan paremmin esiin. Eikä silloin vastaus voi olla se, että puheenjohtaja tuntee olonsa tukalaksi, vaan hänen tehtävänsä on viedä joukkoa eteenpäin, sanoo puolestaan Mäkynen.

Gallupluvuista huolimatta piirijohtajat korostavat, että mitään ei ole vielä menetetty ja että kenttäväki on valmiina tuleviin vaaleihin. Kunhan linja olisi selvä ja idea kirkas. Jos suuntaa ei löydy, on puheenjohtajan asemasta syytä käynnistää keskustelu, väläyttää Lehto.

–Seuraavat kuntavaalit ja eduskuntavaalit ovat toimintamme kannalta äärettömän tärkeät, Puljujärvi-Seila arvioi.

Onko puolueella varaa jäädä vihreiden taakse?

–Jos olemme kolmen joukossa mitalisijoilla, niin sitten on. Mutta mitalisijoille on päästävä.