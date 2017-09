Maahanmuuttovirasto Jyväskylän mellakasta Ylelle: ”Vastaanottojärjestelmässä 11 000 kielteisen päätöksen saanutta”

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoo Ylelle, että vastaanottokeskusten ilmapiiri on kiristynyt kielteisen päätöksen saaneiden määrän kasvaessa.

Nuutinen ei muista, että vastaanottokeskuksissa olisi aiemmin kahinoitu kuten Jyväskylässä maanantaina. Hän ei kuitenkaan pidä tilanteen kärjistymistä yllättävänä tapahtumana.

– Jännitteitä on ilmassa. Tätä selittää se, että meillä on vastaanottojärjestelmän piirissä 15 000 turvapaikanhakijaa, joista 11 000 on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Kyllähän se aika ajoin heijastuu vastaanottokeskusten mielenmaisemaan erilaisina ilmiöinä, Nuutinen sanoi Ylelle maanantaina.

Poliisipartio oli hakemassa maasta poistettavaksi määrättyä afgaaniperhettä Jyväskylän vastaanottokeskuksesta, kun se joutui mielenosoittajien – pääosin turvapaikanhakijoiden – piirittämäksi. Paikalle jouduttiin kutsumaan runsaasti lisävoimia, ja poliisi joutui myös käyttämään OC-kaasua mielenosoittajien rauhoittamiseen, kun virkavallan päälle käytiin.

Nuutinen pitää mahdollisena, että Jyväskylän kaltainen kahakka saattaa vielä toistua.

– Siellä toimitaan omanlaisessa riskikentässä ja on toimittu tähänkin asti, hän sanoo.

