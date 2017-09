Ben Zyskowicz: Afganistan yksi maailman turvattomimmista maista – Suomi voi silti palauttaa

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz katsoo, että Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Siksi hän edellyttää, että viranomaiset seuraavat maan tilannetta tarkasti, vaikka katsookin, että toistaiseksi maahan voidaan yhä palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä.

Afganistanin turvallisuustilanne nousi esiin jälleen eilen, kun Jyväskylässä mielenosoittajat pyrkivät estämään poliisia ottamasta kiinni kolmihenkistä afganistanilaisperhettä palautusta varten. Useita tunteja kestänyt mielenosoitus päättyi vasta, kun lukuisat mellakkavarusteihin sonnustautuneet poliisit raivasivat poliisille tietä turvautuen jopa paprikasumutteen käyttöön.

Jyväskylän perheen tilanteeseen Zyskowicz ei halua ottaa kantaa.

–Minun mielestäni Afganistanin turvallisuustilanne on huono. Se on varmasti yksi maailman turvattomimmista maista. On todella tärkeää, että maahanmuuttoviraston maatieto on hyvin ajan tasalla oleva, Zyskowicz sanoo Uudelle Suomelle eduskunnan syyskauden avajaisissa.

–Kuitenkin tällä hetkellä tilanne on se, että vaikka turvallisuustilanne on huono ja osassa maakunnista erittäinkin huono, niin siitä huolimatta on maakuntia ja alueita, minne voidaan palauttaa. Tämä on sellainen ratkaisu, jonka joka kerta oikeuslaitos arvioi, kansanedustaja korostaa.

Afganistanin turvallisuustilanteesta on keskusteltu laajalti viime aikoina. Saksa keskeytti alkukesästä palautukset Afganistaniin maan lähestystöön tehdyn pommi-iskun vuoksi. Palautukset alkoivat kuitenkin uudelleen kesäkuun loppupuolella. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto taas viittasi Helsingin Sanomissa Afganistanin turvallisuustilanteeseen, kun hän totesi, ettei luota maahanmuuttoviraston tekemiin maa-arvioihin.

Zyskowicz ei voi ymmärtää Aallon kantaa. Hän kummastelee, kenen sitten kuuluisi maa-arviot tehdä.

–Meillä Suomessa on riippumaton oikeuslaitos ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus sekä käytännössä useimmissa tapauksissa hallinto-oikeus arvioi edellytykset palautukselle. Tilanteessa, jossa oikeuslaitos on arvioinut, että henkilö ei ole myöskään toissijaisen suojelun tarpeessa, niin kuka sitten tekisi sen arvion, jos ei tämä riippumattoman oikeuslaitoksen lakiin perustuva arvio ole validi.

–Sitten on pakko sanoa se, että kun vihreät sanovat kannattavansa oikeuslaitosta, niin oikeusvaltion ajatukseen kuuluu mielestäni se, että tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä kunnioitetaan, Zyskowicz kuittaa vihreille.