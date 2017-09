”Sopiiko tämä pääministerin oikeustajuun?” Afgaanilasten palautukset ja Jyväskylän mellakka huolettavat vihreissä

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen on huolissaan Suomen palautuskäytännöistä, joiden vastustaminen kärjistyi eilen mellakaksi Jyväskylän vastaanottokeskuksella. Palautuksia kommentoi lyhyesti myös kansanedustaja Emma Kari (vihr.).

Jyväskylässä mielenosoittajat vastustivat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen perheen käännytystä. Tänään esillä on ollut toinen tapaus: Ilta-Sanomien mukaan äiti ja 9-kuukautinen vauva pakenivat pakkopalautusta Kyyjärvellä.

Parviainen kertoo seuranneensa Jyväskylän tilannetta huolestuneena, samoin kuin Suomen turvapaikkapolitiikan yleistä linjaakin.

–Olen huolissani seurannut uutisia eilisen turvapaikanhakijaperheen käännytystilanteen kärjistymisestä Jyväskylässä. Mediassa olleiden tietojen mukaan perhettä, johon kuuluu kahdeksan kuukauden ikäinen vauva, ollaan käännyttämässä Afganistaniin. Ihmisten hätä ja pelko jopa henkensä puolesta on aito. Toisaalta on selvää, että poliisi ei ensinnäkään säädä lakeja ja poliisin, kuten kaikkien muidenkin, on voitava tehdä työnsä turvallisesti, Parviainen sanoo tiedotteessa.

–Jyväskylän tilanteesta emme tiedä vielä kaikkia yksityiskohtia, mutta mikäli virkavaltaa on väkivaltaisesti vastustettu, on se itsestään tuomittavaa. On myös selvää, että myös poliisin voimankäytön on aina oltava tilanteen mukaista ja niin vähäistä kuin mahdollista.

Parviaisen mielestä on entistä vaikeampi olla varma siitä, ettei Suomesta palauteta ihmisiä maihin, joissa heitä uhkaa kidutus tai vaino. Hän huomauttaa, että tähän Sipilän hallitus luottaa, mutta on kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa pala palalta.

–Se on tiukentanut ulkomaalaislainsäädäntöä ja vaikeuttanut suojelun saamista ilman, että päätösten kokonaisvaikutuksia olisi selvitetty. Myös kovien tulospaineiden alla toimiva Maahanmuuttovirasto on kiristänyt tulkintakäytäntöjään.

”Ihmisoikeudet puuttuivat budjettiriihestä”

Parviaisen mukaan Suomen järjestelmä ei tällä hetkellä tunnista aina kidutuksen uhreja. Suomi on saanut YK:n kidutuksen vastaisesta komitealta langettavia päätöksiä. Hänen mukaansa lapset ja lapsiperheet tarvitsevat erityistä suojelua.

–Koko käsittely- ja valitusprosessin läpi on mennyt kidutettuja ihmisiä, joita ei ole tunnistettu ja joiden ei ole katsottu tarvitsevan turvaa. Tämä on hälyttävää. Tarvitsemme toki toimivan palautusjärjestelmän, mutta lasten oikeudet ja ihmisarvon jakamattomuus on muistettava kaikissa tilanteissa.

–Pääministeri Sipiläkin on sanonut, ettei pienten lasten palauttaminen Afganistaniin sovi hänen oikeustajuunsa. Eikä se sovi minunkaan oikeustajuuni. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on korostanut, että lakia tulisi aina tulkita ihmisoikeusmyönteisesti ja erityisesti lapsen etu huomioiden. Tämä ei toteudu riittävästi.

Parviaisen mielestä ihmisoikeudet ”loistivat budjettiriihessä poissaolollaan ja tilalle tuli lisätiukennuksia turvapaikkapolitiikkaan, joita perustellaan turvallisuudella”. Turvallisuutta ei hänen mukaansa lopulta kuitenkaan lisätä hallituksen valitsemilla keinoilla.

–Teemme hallintovaliokunnassa hyvää yhteistyötä poliisin kanssa ja luotan siihen, että poliisi antaa selvityksen Jyväskylän tapahtumista ja niihin johtaneista seikoista. On kuitenkin poliitikkojen ja ennen kaikkea hallituksen tehtävä varmistaa, että turvapaikkapolitiikka on inhimillistä.

Sipilä: ”Ei sopisi minunkaan oikeustajuuni”

Emma Kari puolestaan kommentoi lyhyesti Kyyjärven tapausta Twitterissä.

– Afganistanilainen äiti pakeni 9kk vauvan kanssa pakkopalautusta Kyyjärvellä. Sopiiko tämä pääministerin oikeustajuun? Kari kysyy.

Sekä Parviainen että Kari viittaavat Juha Sipilän (kesk.) kommenttiin viime keväältä. Pääministeri kommentoi huhtikuun alussa pakkopalautuksista tuolloin noussutta kohua ja Afganistanin-palautuslentoa vastustaneita mielenosoituksia. Poliisi oikoi tuolloin väitteitä siitä, että kohulennolla olisi ollut mukana pikkulapsia tai raskaana ollut nainen, ja useampikin poliitikko joutui pahoittelemaan virheellisen tiedon levittämistä.

– Pitäisi aina faktat olla kohdallaan. Ei se minunkaan oikeustajuuni sopisi, jos siellä olisi raskaana olevia naisia tai lapsia. Poliisilta saatujen tietojen mukaan lento on sujunut rauhallisesti ja kaikkien ihmisoikeussopimusten mukaan on toimittu, Sipilä sanoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Myöhemmin kuitenkin paljastui, että alkujaan kohulennolla oli tarkoitus palauttaa myös afgaaniperhe, johon kuului mies, odottava äiti ja alaikäinen lapsi, mutta poliisi keskeytti perheen käännytyksen oman virheensä takia. Perheen kielteinen turvapaikkapäätös ei ollut vielä lainvoimainen.

Maahanmuuttovirasto katsoo, että Afganistaniin voidaan yhä palauttaa ihmisiä lukuun ottamatta tiettyjä alueita. Korkein hallinto-oikeus vahvisti toukokuussa vuosikirjapäätöksessään, että edes lapsiperheillä ei ole estettä paeta Afganistanin sisällä pääkaupunki Kabuliin, jossa on sattunut tuhoisia iskuja myös viimeisen puolen vuoden aikana. YK ilmoitti heinäkuun lopulla, että Afganistanissa on kuollut ennätysmäärä siviilejä kuluvan vuoden alkupuoliskon väkivaltaisuuksissa.

