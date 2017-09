Turun iskun jälkeen hoputettu tiedustelulaki viivästymässä – Ministeri: ”Mahdollisesti”

Lakipaketti, joka parantaa suojelupoliisin ja puolustusvoimien mahdollisuuksia tehdä tiedustelua terrorismin ja muiden uhkien torjumiseksi, vaatii hallitukselta vielä oletettua enemmän valmistelua.

Uuden Suomen hallituslähteistä saaman tiedon mukaan monimutkainen lakikokonaisuus olisi tulossa eduskuntaan todennäköisimmin vasta ensi vuoden alkuviikoilla, ei siis tänä syksynä kuten tähän asti on arvioitu.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei tyrmää tietoa hallituksen lakipaketin eduskuntaan tuomisen aikataulusta.

–Mahdollisesti näin käy, kiireinen Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa matkalla istuntoon.

Kyseessä on vaativaa valmistelua edellyttävä asia, jossa kansalaisen oikeusturva pitää arvioida tarkkaan. Valmistelua tekevät yhdessä oikeusministeriö, sisäministeriö ja puolustusministeriö, mutta poliittisessa valmistelussa on osallisena viime kädessä koko eduskunta. Hallitus ei halua möhliä perustuslakikysymysten kanssa samaan tapaan kuin se on tehnyt esimerkiksi sote-uudistuksen kanssa.

Tiedustelulaki nousi jälleen keskusteluun Turun puukkoiskun jälkeen, ja moni poliitikko on vaatinut lakipaketin kiirehtimistä. Tavoitteena on, että lakipaketti saataisiin voimaan kiireellisesti niin, että sen taakse lähtisi eduskunnasta 5/6:n enemmistö.

Jos tästä eduskunnasta ei löydy 5/6:n enemmistöä, vaatii perustuslakimuutos 2/3:n enemmistö seuraavalta eduskunnalta, eli sen voimaantulo venyisi vähintään kesän 2019 kynnykselle ja muuttuisi ylipäätään epävarmaksi.

Hallitus tarvitsee tuen ainakin kolmelta pienemmältä oppositiopuolueelta, kun SDP on suhtautunut lakipaketin kiireellisyyteen jo lähtökohtaisesti myönteisesti. Muista oppositiopuolueista kristillisdemokraateista ja perussuomalaisista on annettu selkeimmin tukea hankkeelle.

Vihreistä taas sanottiin viimeksi tänään eduskunnassa, että siellä odotetaan hallituksen esitystä.

RKP:ssä on epäilty vihreiden tapaan kiireellisyyden tarvetta, mutta sielläkin on puhuttu uuden tiedustelulain tarpeesta. Vasemmistoliitossa ollaan koko paketin suhteen kriittisimpiä, mutta Turun puukkoiskut elokuun 18. päivänä ovat panneet siellä asian uuteen pohdintaan.

Ratkaisevaa tiedustelulakipaketin etenemisen kannalta on se, kuinka synnytetään täysi varmuus siitä, että verkkoliikenteen massavalvonta ei tule mahdolliseksi. Toisaalta halutaan selvyys siitä, miten tiedusteluviranomaisten tekemiset saadaan valvonnan alle.

Tällä viikolla valmistuu yhteenveto lakipaketin asiantuntijalausunnoista ja eduskuntaryhmät keskustelevat Antti Kaikkosen (kesk.) johdolla kunkin puolueen näkemyksistä asiaan.

Lisäksi sisäministeriö on asettanut viime toukokuussa parlamentaarisen seurantaryhmän tiedustelulainsäädännön jatkovalmistelua sekä perustuslakisääntelyn tarkistamisen parlamentaarista valmistelua varten.

Keskustalaisen Tapani Töllin vetämän ryhmän tehtävänä on ”seurata siviilitiedustelulainsäädännön, sotilastiedustelulainsäädännön ja tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön sekä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamisen jatkovalmistelua”.