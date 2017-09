”Päätöksistä ei valiteta poliisia uhkailemalla” – Kokoomuslaiset tuomitsevat Jyväskylän mellakan

Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen ja Pauli Kiuru kritisoivat poliisin vastustamista pakkopalautusten yhteydessä. Poliisi turvautui eilen illalla kaasuun, kun mielenosoittajat yrittivät estää palautuspäätöksen toimeenpanon Jyväskylässä vastaanottokeskuksella.

Paikalle oli kerääntynyt huomattava määrä mielenosoittajia, jotka saartoivat tehtävälle menneen poliisipartion palautettavien asuntoon. Lopulta paikalla oli ilmeisesti kymmeniä poliiseja mellakkavarusteissa, joiden voimalla tehtävä saatiin suoritettua loppuun ja palautuspäätöksen saanut afgaaniperhe kuljetettua pois paikalta tunteja kestäneen operaation päätteeksi.

Poliisikansanedustaja Tolvanen vaatii nyt työrauhaa viranomaisille lainvoimaisten palautuspäätösten toimeenpanoon.

–Suomalainen oikeusvaltio perustuu lainvoimaisten tuomioiden ja viranomaisen päätösten kunnioittamiselle. Jyväskylässä nähty toiminta on omiaan rapauttamaan tuomioistuinten arvovaltaa, lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen sanoo tiedotteessa.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vastaanottojärjestelmän piirissä on 11 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ulkomaalaista. Tolvasen mukaan vaarana on, että Jyväskylän kaltaiset tapahtumat leviävät myös muihin Suomen vastaanottokeskuksiin.

–Poliisin resurssit eivät yksinkertaisesti riitä, jos vastaavat tapaukset yleistyvät muualla maassa.

Rikoslaissa on Tolvasen mukaan suhteellisen kattavasti kriminalisoitu erilaiset viranomaisia vastaan tehdyt rikokset. Hänen mielestään on kutienkin mahdollista, että nykyisten säännösten riittävyyttä on tarpeen selvittää, kun kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten määrä on kasvanut.

–Turvapaikanhakijoiden auttamista ei kukaan halua kieltää, mutta on selvää, että lainvoimaisia päätöksiä toimeenpanevien viranomaisten työtä ei saa estää. Poliisin tehtävä on ainoastaan huolehtia siitä, että viranomaisten ja tuomioistuin päätökset toteutuvat myös käytännössä.

Jos lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ei poistu maasta vapaaehtoisesti, poliisin tehtävä on poistaa hänet maasta. Kyse on turvapaikkaprosessin viimeisestä vaiheesta. Tolvasen mukaan on keskeistä, että päätökset voidaan tarvittaessa panna toimeen myös vastoin hakijan omaa tahtoa.

–Sen esteetön hoitaminen täytyy turvata niin kuin prosessin muutkin vaiheet aina turvapaikkahakemuksen jättämisestä alkaen.

Hallinto- ja turvallisuusjaostoon kuuluva Pauli Kiuru puolestaan kommentoi asiaa Facebookissa. Hän tuomitsee mielenosoittajien toiminnan.

–Se nyt vaan on niin, ettei Suomessa toimita näin. Jos näissä asioissa ruvetaan omaa mielipidettä edistämään poliisia saartamalla, niin tulevaisuus on synkkä. Päätöksistä ei ”valiteta” poliisia uhkailemalla. Vai onko tavoitteena saada vankeusrangaistus ja lisäaikaa Suomessa olemiselle? Kiuru kirjoittaa.

Kiuru suomii lisäksi uutisointia liittyen Jyväskylän tapaukseen. Poliisin lisäksi mediassa on haastateltu myös muun muassa välikohtauksessa mukana olleita mielenosoittajia, joista moni on kritisoinut poliisin toimintaa.

–Median on valittava linjansa. Halutaanko Suomessa noudattaa laillista järjestystä vai annetaanko hiljainen hyväksyntä virkavallan vastustamiselle? Kiuru kirjoittaa.

–Jos linjaksi otetaan poliisin virkatehtävien ja laillisten päätösten toimeenpanon arvostelu, niin seuraukset ovat vakavat. Tehtäviään noudattavien virkamiesten aggressiivinen vastustaminen lisääntyy huolestuttavasti. Poliisin jälkeen jonossa ovat palomiehet, lääkintähenkilökunta, opettajat jne.

Kiuru puhuu toimittajien vastuusta, jota on hänen mukaansa käytettävä harkiten.

–Mikäli omavaltaisuuteen kannustetaan hiljaisella hyväksynnällä, niin pian vaarassa ovat myös toimitukset ja sananvapaus. Jos jutut eivät miellytä, niin kohta toimituksia piiritetään. Kenen puolella media silloin seisoo – laillisen järjestyksen vai mielenosoittajien?

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) taas kommentoi Ylelle, että poliisin toiminnan estäminen ei ole oikea tapa vastustaa Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Hän toivoo, että kaikissa vastaanottokeskuksissa käydään läpi, miten Jyväskylän kaltaiset tapahtumat voidaan jatkossa estää.