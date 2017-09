Kunnanjohtaja älähtää: Naispula Suomen maaseudulla jopa pahempi kuin Kiinassa – ”Sataa naista kohti 136 miestä”

Tyttöjen kokemus maaseudusta ja halu paluumuuttoon opiskelujen jälkeen on yksi maaseudun tulevaisuuden ratkaisevista tekijöistä, kirjoittaa Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä Puheenvuoron blogissaan.

Määttä kertoo olleensa pohtimassa maaseutumielikuvia paneelissa viikonloppuna. Paneelista uutisoitiin mediapersoona Tuomas Enbusken esitys maaseudun nostamisesta kannabiksen, parituksen ja uhkapelin kuten kasinoiden avulla.

Määttä on siltä osin samaa mieltä siitä, että maaseutu todella tarvitsee seksiä – ja lapsia.

– Se tarvitsee kuitenkin myös naisia. Harvaan asutulla maaseudulla tilanne on pahin; sataa 18-29 vuotiasta naista kohden on 136 miestä, Määttä kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että yhden lapsen politiikkaa harjoittaneessa Kiinassa 100 tyttöä kohden on 116 poikaa, joten ”epäsuhta Suomen maaseudulla on siis osin jo tätä pahempi”. Tämän takia naisten paluumuuton edistäminen on maaseudun kohtalonkysymys. Myös toisen asteen koulutuksen saavutettavuudesta on huolehdittava, Määttä toteaa.

Lisäksi maaseutu tarvitsee osaavaa työvoimaa muun muassa matkailualan käyttöön, Määttä sanoo.

– Keinoja työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi kohti Itä- ja Pohjois-Suomea kyllä löytyy. Ottamalla mallia Norjasta, voisimme verohuojennuksin lisätä harvaan asutun maaseudun houkuttelevuutta asumispaikkana. Hyvä esimerkki tästä on aikaisemmin käytössä ollut syrjäseutulisä. Kyllä Enbusken esittämät casinotkin meille kelpaavat; yksi jokaiseen pohjoisen maakunnan kuntaan Vaalaan, Kuhmoon ja Enontekiölle, hän toteaa.

Tytti Määttä on paitsi Vaalan kunnanjohtaja myös Harvaan asutun maaseudun verkoston ja Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.