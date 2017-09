Päiväkodista asti kiusattu Makwan Amirkhani: Vaasa oli ulkomaalaiselle paska paikka – mutta olen ikuisesti kiitollinen

”Ensimmäisen luokan alkaessa toivoin vain kahta asiaa. Halusin, että ihoni olisi vaalea ja nimeni olisi oikeasti Ville tai Kalle.” Näin kertoo lapsuudestaan vapaaottelija ja suomalaisten somesuosikiksi noussut Makwan Amirkhani nimeään kantavassa uutuuskirjassa (Docendo/Fitra 2017).

Iranin kurdi Amirkhani saapui Suomeen perheensä mukana 1990-luvun alussa irakilaiselta Al-Tashin pakolaisleiriltä, jossa hän oli syntynyt 1988. Amirkhani tunnetaan Suomea kohtaan julistamastaan kiitollisuudesta, mutta kirjan mukaan hänen lapsuutensa ei muuttunut kaikin puolin helpoksi silloinkaan, kun pakolaisleiri vaihtui Vaasaksi. Riemu ensimmäisistä lumileikeistä katkesi päiväkodin ja myöhemmin koulun arkeen.

– Kaikki päiväkodin lapset ymmärsivät pian, että olin erilainen. Minua kiusattiin jatkuvasti. Se oli käsittämätöntä, että jo suomalaisessa päiväkodissa voi olla rasismia leikki-ikäisten kesken, Amirkhani kertoo kirjassa.

– Koulun ruokalassa istuin aina yksin. Paikkani oli pyöreässä pöydässä akvaarion vieressä. Kukaan ei halunnut edes leikkiä kanssani.

Jo varhain hän päätyi tappeluun päiväkodin pihalla.

– Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tajusin että joku voisi haluta fyysisesti satuttaa minua. En vielä silloin ymmärtänyt miksi. Vasta myöhemmin käsitin, että se johtui erilaisesta nimestäni ja tummasta ihonväristäni. Se riitti tuohon aikaan.

Luonnollista on, kuten Amirkhani kertoo, että hän tämän vuoksi toivoi olevansa valkoinen, samanlainen kuin muut. Perheen elämään osui samaan aikaan muutakin tragediaa: Makwan oli ensimmäisellä luokalla, kun hänen vuosikausia sodassa ollut isänsä kuoli autokolarissa – rauhallisessa Suomessa, matkalla Jyväskylään. Hankalaa oli myös isoveljellä Aresilla, joka Amirkhanin mukaan tappeli jokaisella välitunnilla.

Kiusaaminen, syrjiminen ja tappeleminen koulussa oli jatkuvaa, mutta nuori Makwan ei uskaltanut kertoa siitä kenellekään. Pelkäsin, että tulee vielä enemmän turpaan, hän sanoo kirjassa.

– Joskus kiusaajat heittelivät kotimatkalla tupakantumppeja huppuuni. Kotiin päästyäni tyhjensin hupun kotona itkien. Joskus minut vietiin hammashoitolan vessaan, jossa minua potkittiin. Joskus viiksenalkujani poltettiin sytkärillä, hän selostaa.

Tilanne muuttui, kun Suomeen perästä tulleet serkut ja muita ulkomaalaispoikia tuli Amirkhanin kanssa samalle luokalle yläasteella. Amirkhanin mukaan hänestä tuli tuolloin itsestään kiusaaja, joka kiusasi aikaisempia kiusaajiaan.

– Kaikki, jotka olivat kiusanneet minua, saivat turpaan tai sitten kostin heille jollain muulla tavalla. Jos jouduimme opettajan puheille, vetosimme aina rasismiin ja pääsimme pälkähästä ilman mitään ongelmia, Amirkhani kertoo.

Hänen mukaansa erityisen hyvä lause selvittää tappeluita oli ”se sanoi mua neekeriksi”.

– Rasismista oli tullut ala-asteella jo sellainen synti, jota opettajat eivät katsoneet sormien lävitse. Se, joka haukkui toista neekeriksi, sai aina paskaa niskaan.

1990-luvulla Suomen katukuvaan kuuluivat skinit, joiden kanssa myös Amirkhan veljineen joutui tekemisiin. Hänen mukaansa ulkomaalaisilla oli tuolloin ”paska olla Vaasassa, mutta kyllä ruotsalaisilla oli vielä paskempaa”.

Tappeluiden lisäksi maahanmuuttajapoikien muodostaman teiniporukan puuhiin kuuluivat varastelu ja erilainen kiusanteko, Amirkhani kertaa.

”Tulen olemaan ikuisesti kiitollinen Suomelle”

Amirkhanilla on sosiaalisessa mediassa yli 200 000 seuraajaa, pelkästään Facebookissa 190 000. Se on seurausta kamppailulajien suosiosta, mutta ennen kaikkea hänen kannanotoistaan ajankohtaisiin asioihin. Hän on muun muassa ihmetellyt turvapaikanhakijoiden protesteja asuintiloistaan ja ruoastaan ja vaatinut näitä osoittamaan kiitollisuutta.

– Ihmiset eivät välillä ymmärrä, kun sanon, että tulen olemaan ikuisesti kiitollinen Suomelle. Jotkut ajattelevat, että sanon niin vain miellyttääkseni. Vaikka minua kiusattiin koulussa, arvostan ja kunnioitan suomalaista yhteiskuntaa monessa asiassa, Amirkhani sanoo kirjassa.

Yhteiskunta oli kaikesta huolimatta perheelle hyvä.

– Tultuamme pakolaisina Suomeen meitä kohdeltiin Vaasassa vuonna 1993 kuin presidenttiä. Jos perheemme tarvitsi jotain, se myös hankittiin. Jos halusimme harrastaa jotain, se järjestettiin tai siinä autettiin. Kaikki halusivat, että sopeudumme ja kotiudumme suomalaiseen yhteiskuntaan, Amirkhani kertoo.

Kaikilla painisaleilla ei oltu samaa mieltä ja painikisoissakin esiintyi rasismia, Amirkhani kertoo, mutta Vaasan Tovereihin hänet ja veljensä otettiin mukaan. Tämä oli kirjan mukaan ratkaisevia hetkiä Amirkhanin elämässä tai ainakin suomalaisuudessa.

– Jos jokin asia on vaikuttanut siihen, miksi olen niin suomalaistunut, se on Vaasan Toverit. Ei kukaan maahanmuuttaja syö tänä päivänä graavilohta. Me söimme, koska valmentajat opettivat meitä. Joka ikinen kisamatka kuuntelimme Suomirokkia 1 ja Suomirokkia 2 –kasetteja, hän kertoo kirjassa.

Amirkhani alkoi menestyä painissa 14-vuotiaana, mutta ei alkuun ollut vakuuttunut lajivalinnasta, joka ei näyttänyt johtavan leveään leipään. Mieli kirkastui hänen kuultuaan vapaaottelusta, joka tuolloin oli ja yhä on suosiotaan kasvattava laji. Lopulta hän päätyi tammikuussa 2017 sopimukseen lajin suurliitto UFC:n kanssa. Tätä edelsivät loukkaantumisen aiheuttama epätoivon hetki ja huumekokeilut, joita kirjassa käydään läpi.

Amirkhani uskoo, että asiat ovat nykyisin paremmin kuin hänen lapsuudessaan ja ihonväriin perustuva rasismi vähentynyt Suomessa.

– Kaikki Suomessa asuvat pakolaiset tai maahanmuuttajat eivät aina tule ajatelleeksi millaisessa paratiisissa he elävät. Asiat ovat nykyään jo paljon paremmin. Vertaan nykytilannetta aikaan, jolloin olin lähes ainut tummaihoinen koko koulussa, hän sanoo.

Hänen omaan maailmankuvaansa ja suhtautumiseensa vaikuttaa varhaislapsuuden kokemus pakolaisleiristä.

– Kuulen usein, että minulla on kova ”mindset”, kun en panikoi mistään. Vertaan asioita ja eri tilanteita aina läheisteni ja lapsuuteni kokemuksiin pakolaisleirillä. Eiväthän pienet arkiset haasteet ole mitään oman perheeni kokemusten rinnalla.