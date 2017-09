Tutkijat yllättyivät: Talvivaara lähes tappoi lähijärvien pohjat – suola onkin merkittävin myrkky?

Talvivaaran kaivos on romahduttanut lähijärvien ekologian, kertoo Tekniikka&Talous Helsingin yliopiston tutkimukseen pohjaten. Päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton.

Sittemmin Terrafamen operoiman Talvivaaran kaivoksen lähellä oleva Kivijärvi on ollut useiden Talvivaaran kaivoksesta aiheutuneiden juoksutusten ja vuotojen kohteena vuodesta 2008 lähtien. Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen tutkimusyksikkö ECRU on havainnut, että kaivokselta vuotaneet suolapitoiset vedet ovat kerrostaneet järven vesipatsaan niin, etteivät alusvesi ja päällysvesi enää sekoitu.

–Kivijärveen on syntynyt jyrkkä kemiallinen harppauskerros, joka erottaa pinnan kevyemmän veden pohjaa lähellä olevasta tiheästä ja enemmän suoloja sisältävästä raskaammasta vedestä. Lisäksi hajotustoiminta on kuluttanut järven pohjan tuntumasta hapen, ja koko järven pohja on käytännössä kuollut, kaivostoiminnan vesistövaikutuksista väitöskirjaansa valmisteleva tutkija Jaakko Leppänen sanoo yliopiston tiedotteessa.

Suolaantumisen biologiset vaikutukset yllättivät tutkijat.

–Lajiston monimuotoisuus on romahtanut, ja metsäjärville tyypilliset leväyhteisöt ovat korvautuneet murtovesissä viihtyvillä lajeilla, kertoo sedimentin levälajistoa tutkinut dosentti Jan Weckström.

Myös järven äyriäislajisto on muuttunut suuresti. Muutosten syyksi todettiin suolaantumisen lisäksi myös raskasmetallien ja muiden ympäristömyrkkyjen aiheuttamat muutokset eliöiden ravinnonsaannissa.

Uuden tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä, sillä ne osoittavat että vesien suolaantuminen saattaa olla ekologisilta vaikutuksiltaan monimetallikaivosten suurin vesistöjä muuttava tekijä.

–Hapanta kaivosvalumaa on perinteisesti pidetty yhtenä vakavimpana kaivosten ratkaisemattomana ympäristöongelmana, mutta suolaantumisen aiheuttamat ekologiset ongelmat tulisi nostaa nyt myös vakavasti esille, tutkimusta johtanut professori Atte Korhola korostaa.

Kaivosalueelta juoksutetun suolapitoisemman veden määrä voi siis jo sellaisenaan olla vakava ongelma ympäristön tilalle. Maailmalla on lukuisia monimetallikaivoksia, joiden läheisyydessä odottavat samansuuntaiset ongelmat.

Tutkimus aiheesta on ilmestynyt vastikään Scientific Reports -julkaisussa.

Lähde: Tekniikka&Talous