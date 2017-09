Kyyjärven pakkopalautus nosti esiin ristiriidan – Päivi Nerg: ”Kehittämisen paikka”

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoo Uudelle Suomelle, että Suomen turvapaikkakäytännöissä on tunnistettu tietty kehittämisen paikka. Tämä tuli ilmi, kun Uusi Suomi kysyi Kyyjärven kaltaisesta esimerkkitilanteesta.

Viime päivinä mediassa on kohistu tapauksesta, jossa työllistyneen turvapaikanhakijan perhettä oltiin käännyttämässä Afganistaniin. Pakkopalautus jouduttiin kuitenkin jäädyttämään, sillä perheen äiti pakeni vauvoineen tuntemattomaan paikkaan, Ilta-Sanomat kertoi tiistaina. Palautukseen pettynyt Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo harmitteli Ilta-Sanomissa, että isällä oli jo näköpiirissä vakituinen työpaikka, jota varten oli jo haettu työperäistä oleskelulupaa. Asiaa on ehtinyt ihmetellä muun muassa kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.). Hänen mielestään työpaikan saaneen, sopeutumishaluisen turvapaikanhakijan karkottaminen ei käy järkeen etenkään, kun kyse on lapsiperheestä.

Kansliapäällikkö Nerg kommentoi asiaa Uudelle Suomelle yleisellä tasolla. Hän sanoo, että turvapaikkaprosessi ja työperäinen lupaprosessi ovat täysin erillisiä ja itsenäisiä väyliä saada oleskelulupa Suomeen. Nämä prosessit eivät Nergin mukaan vaikuta toisiinsa.

–Turvapaikkaprosessi ja sitä kautta saatava lupa on ihan oma prosessinsa. Niissä kriteereissä ei ole työpaikalla tai muulla merkitystä, Nerg kirjoittaa sähköpostivastauksessaan Uuden Suomen kysymykseen.

Nergin mukaan työperäinen lupaprosessissa puolestaan on omat kriteerinsä ja TE-toimisto tekee oman arvionsa. Maahanmuuttovirasto myöntää varsinaisen luvan.

–Jos siis turvapaikanhakija kesken oman prosessinsa pääsee töihin, hänen tulee hakea työperäistä oleskelulupaa.

Nerg painottaa, että työperäistä oleskelulupaa voi siis hakea kesken turvapaikkaprosessin, mutta molemmat etenevät omia latujaan päätökseensä.

Eikö tässä olisi kehittämisen paikka? Ikävää, jos palautus on pantu täytäntöön ja parin päivän päästä tuleekin myönteinen päätös työperäiseltä puolelta.

–Kehittämisen paikka on tunnistettu ja toimenpiteitäkin jo työn alla, Nerg vastaa.

Hän ei kuitenkaan halua vielä avata kehitteillä olevia toimenpiteitä tarkemmin.

