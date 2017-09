Yle: Keskustan kannatus vajoaa – Perussuomalaiset nousee

Pääministeripuolue keskustan kannatus laskee yhä, selviää Ylen tuoreimmasta gallupkyselystä.

Keskusta on nyt kyselyssä kolmanneksi suurin puolue ja sen kannatus on laskenut 16,2 prosenttiin. Laskua tuli tällä kertaa 1,1 prosenttiyksikköä ja keskustan kannatus on nyt ”trendinomaisessa laskussa”, gallupin tehneestä Taloustutkimuksesta kommentoidaan.

Hallituspuolueista kokoomus piti kannatuksensa 20,8 prosentissa ja on yhä suurin puolue. Kokoomuksen perässä on vihreät, jonka kannatus on noussut jo 17,8 prosenttiin.

Gallup on ensimmäinen Turun puukotusten jälkeen tehty. Perussuomalaisten kannatus on noussut ensimmäistä kertaa Jussi Halla-ahon puheenjohtajakauden aikana kaksinumeroisiin lukuihin eli 10,3 prosenttiin. Edellisestä tutkimuksesta suosio lisääntyi 1,5 prosenttiyksiköllä, Yle kertoo.