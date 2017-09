Nyt se on varmaa: Sienestäjän metsästä löytämä murikka olikin avaruudesta – Tässä on Suomen ensimmäinen rautameteoriitti

Geologian tutkimuskeskus GTK kertoo, että sienestäjän Lieksasta löytämä kivi on tutkimuksissa varmistunut rautameteoriitiksi. Rautameteoriitti on Suomen ensimmäinen.

Lieksalainen Pekka Vallimies oli toukokuun lopulla korvasienireissulla, kun koriin päätyikin poikkeuksellisen painava saalis, GTK kertoo. Malmiharrastaja Vallimies poimi Lieksan Löpönvaaralta ruosteisen ja oudon painavan murikan. Toisin kuin malmilohkareista, ruosteen alta paljastui harmaata metallia.

Vallimies lähetti näytteensä GTK:lle. Kesän ajan jatkuneissa tutkimuksissa on pystytty varmistamaan, että kyseessä on Suomen 14. meteoriitti ja ensimmäinen Suomesta löydetty rautameteoriitti.

”Suomen kallioperän vanhimmatkin kivet ovat noin 1000 miljoonaa vuotta nuorempia”

Meteoriitit ovat avaruudesta maanpinnalle pudonneita kiviä ja raudankappaleita. Lähes kaikki meteoriitit ovat Marsin ja Jupiterin välissä kiitävien asteroidien palasia. Harvinaisimmat meteoriitit ovat Marsista tai Kuusta iskeytyneitä.

Lieksan meteoriitti on asteroidin kappale. Nämä meteoriitit ovat jäänteitä aurinkokunnan syntyajoilta. Suomen kallioperän vanhimmatkin kivet ovat noin 1000 miljoonaa vuotta nuorempia.

Tähän mennessä tutkimuksissa kertynyt aineisto on lähetetty kansainväliselle meteoriittikomissiolle rekisteröimistä varten nimiehdotuksella Lieksa. Rautameteoriitti sijoitetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon Helsingin Kumpulan kartanon meteoriittikokoelmaan, jossa ovat lähes kaikki muutkin Suomesta löytyneet meteoriitit.

Maapallolta on rekisteröity meteoriitteja yli 65 500 kappaletta. Niistä rautameteoriitteja on yli 1 100 kappaletta. Suuresta lukumäärästä huolimatta jokainen meteoriitti on tieteelle tärkeä, GTK kertoo.