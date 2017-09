Afgaanivaltuutettu: Jyväskylän palautuspäätös on järjetön ja häpeällinen – perheen tausta tarkoittaa hengenvaaraa

Jyväskylän afgaanitaustainen kunnanvaltuutettu Jassin Rezai (vihr.) tuomitsee jyrkästi pakkopalautukset Afganistaniin. Hän ymmärtää Jyväskylän vastaanottokeskukselle kerääntyneitä mielenosoittajia, jotka yrittivät estää afgaaniperheen palauttamisen maanantaina.

Poliisi joutui lopulta turvautumaan kaasuun pannakseen käännytyspäätöksen täytäntöön tunteja kestäneen välikohtauksen lopulla. Afgaaniperhe saatiin kuljetettua pois paikalta. Suurin osa mielenosoittajia oli turvapaikanhakijoita, mutta mukana oli myös jyväskyläläisiä ihmisoikeusaktivisteja.

Myös Rezai pitää kyseisen perheen palauttamispäätöstä käsittämättömänä.

–Tämä on äärimmäisen järkyttävä ja sydäntä särkevä uutinen, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Rezain mukaan on selvää, että kyseinen perhe lähetetään hengenvaaraan. Hän puhuu kansanmurhasta ja huomauttaa, että kyseinen perhe ei ole poikkeus, vaan Suomessa on muitakin vastaavassa tilanteessa olevia.

Viranomaiset eivät kommentoi yksittäisten ihmisten saamia päätöksiä, joten kyseisestä perheestä ei ole annettu tietoja julkisuuteen. Rezai kuitenkin tietää perheen, joka mediatietojenkin mukaan on afganistanilainen. Rezain mielestä perhe ei voi asua Afganistanissa uskonnollisen vakaumuksensa ja etnisen taustansa takia, ja siksi palauttamispäätös on järjetön.

–En missään nimessä hyväksy sellaista tilannetta, hän sanoo perheen palauttamisesta.

Perhe on ”vääräuskoinen”

Rezain mukaan perhe on taustaltaan bayateja, jotka ovat shiiamuslimeja eli Talibanin mukaan vääräuskoisia. Perhe on kotoisin Ghaznin maakunnasta, joka sijaitsee Kabulin ja Kandaharin välisen strategisesti tärkeän maantien varrella. Rezain mukaan tuolla maantiellä pysäytellään ihmisiä, joilta kysytään taustoja.

–Jos kertoo olevansa shiia, tapetaan saman tien.

Myös ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki sanoi tänään Keskisuomalaiselle, että vainotuille afgaaneille palaaminen ei ole mahdollista. Hänen mukaansa vainon kohteina ovat esimerkiksi kristityt, seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ja tulkkina länsimaiden Isaf-joukoille työskennelleet afgaanit, mutta myös shiia- ja sunnimuslimien välinen kuilu on kasvanut maassa ja shiiamuslimit voivat olla vaarassa osassa Afganistania. Maassa on hiljattain tehty kuusi iskua shiiamoskeijoihin.

Rezain mukaan palautettavaan perheeseen kuuluu äiti, isä ja 8 kuukauden ikäinen vauva, joka on syntynyt Suomessa.

–Vauvalla ei ole mitään sidettä Afganistaniin. Ensimmäiset sanat, jotka hän kuuli, olivat suomalaisen kätilön sanat: ”Tervetuloa maailmaan.”

–Nyt vauva lähetetään sellaiseen maahan, missä hän ei näe tunnelin päässä mitään valoa, vaan pelkkää pimeyttä.

Rezai huomauttaa, että Afganistanin hallitus on täysin epäonnistunut ja korruptoitunut ja solmii häpeällisiä sopimuksia. Hän viittaa myös Suomen viime vuonna solmimaan palautussopimukseen, jota sisäministeri Paula Risikko (kok.) on kehunut.

–Sopimus, jonka Suomi solmi Afganistanin hallituksen kanssa, on ollut häpeällinen.

”Täysin turvaton ja kaoottinen”

Rezain mukaan tämä on selvää, sillä Afganistania ei voi pitää turvallisena mistään näkökulmasta. Rezain mukaan ihmiset ovat nyt hyvin hämillään, mikä osaltaan motivoi pakkopalautusten vastustajia.

–2000-luvulla demokraattisessa ja tasa-arvoisessa maassa, jossa on voimakkaat perhearvot, voidaan palauttaa perhe maahan, joka ei missään nimessä ole rauhallinen tai turvallinen, hän kuvailee.

–Afganistan on kaoottinen maa ja täysin turvaton. Siellä ei ole yhtään sellaista aluetta, jota voi sanoa turvalliseksi.

Rezai toivoo, että Suomen päättäjät heräsivät tilanteeseen ja korjaisivat päätöksiä järkevään suuntaan, ettei tulevien sukupolvien tarvitse hävetä heidän tekosiaan. Hän muistuttaa, että suomalaisiakin on autettu: aikanaan Ruotsiin lähetettiin yli 70 000 sotalasta.

–Suomi pysyi jaloillaan naapurivaltion tuella. Ikävä kyllä Afganistanin naapurivaltiot eivät pysty auttamaan.

Rezai ei usko, että yksikään turvapaikanhakija tulee Suomeen pelkän sosiaaliturvan perässä.

–Ihmiset lähtevät vaaralliselle matkalle syystä. Afganistanin tilanne on pahentunut koko ajan dramaattisesti vuodesta 2005 lähtien.

Maahanmuuttovirasto katsoo, että Afganistaniin voidaan yhä palauttaa ihmisiä lukuun ottamatta tiettyjä alueita. Korkein hallinto-oikeus vahvisti toukokuussa vuosikirjapäätöksessään, että edes lapsiperheillä ei ole estettä paeta Afganistanin sisällä pääkaupunki Kabuliin, jossa on sattunut tuhoisia iskuja myös viimeisen puolen vuoden aikana. YK ilmoitti heinäkuun lopulla, että Afganistanissa on kuollut ennätysmäärä siviilejä kuluvan vuoden alkupuoliskon väkivaltaisuuksissa. Keskisuomalaisen haastatteleman Ruohomäen mukaan Afganistanin tilanne on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan ja maa on sotatilassa.

