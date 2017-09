Laura Huhtasaari hyökkäsi muslimeja vastaan – pääministeri ojensi heti: ”Olimme samassa palaverissa”

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari piti eduskunnan kyselytunnilla islaminvastaisen puheenvuoron vain päivä sen jälkeen, kun koko eduskunta julkaisi yhdessä harvinaisen vetoomuksen kaikkea vihapuhetta vastaan. Pääministeri huomautti aiheesta.

–Perussuomalaiset tuomitsevat terroristien vihapuheen suomalaisia kohtaan ja länsimaisia arvoja kohtaan. Radikaali-islamistisen terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt, Huhtasaari sanoi puheenvuorossaan.

Huhtasaaren mielestä on käynnissä niin sanottu ”islamisaatio-ilmiö”, joka hänen mukaansa etenee koko ajan.

–Koska islamin normit poikkeavat länsimaisen yhteiskunnan normeista, laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa muslimien eriytymiseen isäntäyhteiskunnasta ja muslimiväestön kasautumiseen omille alueilleen, jossa vallitsevat islamilaiset arvot.

Huhtasaari kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Suomi ei seuraisi huonossa kehityksessä muita Euroopan kaupunkeja. Huhtasaaren mukaan ”poliitikot vain katselevat, kun Euroopan kaupunkien kokonaisia alueita muutetaan ulkomaisiksi vyöhykkeiksi”.

–Unkari toimii toisin. Mahtaa Unkarin kansa olla ylpeä johtajistaan, Huhtasaari sanoo.

Unkari ja sen pääministeri Viktor Orban on saanut osakseen kovaa kritiikkiä tiukasta turvapaikkapolitiikastaan, jota hän on perustellut muun muassa terrorismin ehkäisemisellä. Unkari on esimerkiksi päättänyt sulkea turvapaikanhakijoita konttileireille ja rakentanut rajalleen piikkilanka-aidan. Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan Unkarin kovasta linjasta.

–Onko Suomen hallituksella kanttia puolustaa Suomea, suomalaisia ja suomalaista identiteettiä? Huhtasaari kysyi.

”Emme voi olettaa pahaksi”

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) vastasi, että suomalaisia ja Suomea puolustetaan avoimena yhteiskuntana. Lisäksi puolustetaan uskonnonvapautta.

–Emme voi lähtökohtaisesti lähteä siitä, että jonkun uskonnon edustaja olisi lähtökohtaisesti paha, vaan meidän pitää lähteä siitä, että on ihminen ja jos hän on hädässä, häntä autetaan, mutta jos hän tekee rikoksen, niin siitä rangaistaan, Risikko sanoi.

Kansanedustaja Ozan yanar (vihr.) piti puheenvuoroa käsittämättömänä ja kritisoi vastakkainasettelun lietsomista. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) halusi kommentoida.

–Edustaja Huhtasaari, olimme samassa palaverissa ja tuomitsimme silloin kaiken, kaikenlaisen vihapuheen. Tämä tuli vähän niin kuin yhdestä laidasta, pääministeri huomautti.

Sipilä painotti, että viranomaisilla on oltava riittävästi resursseja, joita esimerkiksi suojelupoliisin osalta on nyt lisätty. Sipilän mukaan missään vaiheessa ei ole oltu sinisilmäisiä sen suhteen, etteikö turvapaikanhakijoiden joukossa oli joitakuita, joiden radikalisoituminen on ehkä alkanut.

–Silloin kun puhumme maahanmuutosta, meidän pitää auttaa sotaa pakenevia, Sipilä sanoi ja lisäsi uskovansa, että tästä kaikki ovat eduskunnassa samaa mieltä.

Sipilä painotti vielä, että terrorismia ja turvapaikanhakijoita ei saa missään tapauksessa sotkea keskenään. Samaa kritisoi jo aiemmin Ozan Yanar.