Parjattua EU-metsälinjausta yritetään nurin kaikin voimin – Juha Sipilä: ”Suomelle epäreilu”

Suomessa puhuttanut EU:n metsälinjaus nousi esille eduskunnan kyselytunnilla tänään. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta Suomi saa asiassa oikeudenmukaisen kohtelun.

EU on sitomassa Suomen metsähakkuut vuosien 2000–2012 tasolle, mikä on herättänyt kiivasta kritiikkiä suomalaispoliitikkojen keskuudessa. Tänään asian nosti kyselytunnilla esille Hannu Hoskonen (kesk.), joka kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Suomi saisi käyttää metsiään, kuten ennenkin.

Pääministeri Sipilä vastasi, että sallituksen linja on selvä.

–Koemme, että se esitys, joka on ollut pöydällä, on Suomen kannalta epäreilu. Ruotsi esimerkiksi pystyy jatkamaan hakkuitaan siellä 80 prosentin paikkeilla vuosikasvusta, kun Suomi joutuisi siitä kärsimään, että nykyisestä 65:stä sitä hieman nostettaisiin, Sipilä sanoi viitateen EU:n esitykseen.

–Voin taata, että hallitus on tehnyt kaikkensa, hän jatkoi ja viittasi ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) käymiin lukuisiin palavereihin.

Sipilän mukaan myös Viron kanssa on työskennelty uusien kompromissiesitysten puolesta ja myös hän itse on käynyt keskusteluja muun muassa Angela Merkelin, Stefan Löfvenin sekä Jean-Claude Junckerin kanssa. Sipilä painotti, että Suomella on olemassa hyvät perustelut esityksen muuttamiseen. Hän lisäsi toivovansa, että suomalaiset europarlamentaarikot pitävät Suomen linjan puolta asiassa.