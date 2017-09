Sisäministeri Risikko Irakin palautussopimuksesta: ”Huonolta näyttää”

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan neuvottelut Irakin palautussopimuksesta eivät näytä hyvältä. Hän kertoo asiasta Talouselämälle.

Suomessa saattaa olla vuoden loppuun mennessä 5 000–6 000 käännytyspäätöksen saanutta, jotka eivät suostu ­lähtemään, ja joiden pakkopalautus ei onnistu vastaanottajamaasta johtuen.­ Mitä tälle voi tehdä, Talouselämä kysyy Risikolta.

– Luku on aika lailla tämä. Tällä hetkellä 1 400 odottaa pakkopalautusta. Se ei johdu siitä, että poliisi ei pystyisi palauttamaan heitä, vaan nämä henkilöt ovat maista, joista he eivät saa matkustusasiakirjoja. Yli 800 heistä on irakilaisia, Risikko sanoo.

– Olen ollut neuvottelemassa Afganistanin palautussopimusta ja nyt olisi Irakin vuoro. Ne neuvottelut eivät ole helpot, koska Irak ei suostu ottamaan pakkopalautuksia.

Pitäisikö Suomen käydä Irakin kanssa kauppaa asiasta, esimerkiksi antaa maalle lisää taloudellista apua?

– Annamme humanitääristä apua Irakiin. Tavoite on, että jos Suomi antaa apua, niin sinne saataisiin palautussopimus. Mutta huonolta näyttää, Risikko sanoo.

– Irak ei ole kovin innostunut pakkopalautuksista, he ovat sanoneet ministerien suulla ei. Toisaalta Irak sanoo tarvitsevansa omia miehiänsä jälleenrakennukseen.

Risikon mukaan Suomi voisi vaihtokauppana antaa Irakille asiantuntija-apua, esimerkiksi poliisien ja turvallisuusalan koulutusta, ”mutta ei riihikuivaa rahaa”.

Risikon mukaan turvapaikkaprosessin kesto ja palautusten ongelmat ovat yllättäneet viranomaiset.

– Ei osattu ajatella, että se venyy näin kauan.

