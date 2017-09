Raportti: Suomen vankiloissa juhlitaan terrori-iskuja – muslimivankien epäillään pahoinpidelleen uskonnollisin perustein

Suomen vankiloissa on toistuvasti juhlittu ääri-islamiin liitettyjä terrori-iskuja, kertoo Rikosseuraamuslaitos.

Laitos on tutkinut ja pyrkinyt tunnistamaan vankiloissa ilmenevää väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista. Kaikkiaan tällaisia havaintoja on tehty 84 henkilön osalta. Näistä 45 on edelleen vankilassa ja 39 henkilöä on vapautettu tai poistettu maasta. Radikalismihavainnot ovat eriasteisia ja -laatuisia, Rise korostaa, mutta osaa kuvaillaan vakaviksi.

Raportin mukaan Suomen vankiloissa on tapahtunut muun muassa muslimitaustaisten vankien tekemiä pahoinpitelyjä, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste. Tämän lisäksi terroritekoja on juhlittu vankiloissa.

– Havaintoja on tullut lähes aina iskun tapahduttua. Havaintojen perusteella voi todeta, että vankien joukossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti länsimaalaisiin ihmisiin kohdistuvaan terrorismiin, Rise kertoo.

Laitoksen mukaan altistuminen ääriajattelulle ”tapahtuu yleisimmin toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta”. Radikalisointia harjoitetaan järjestelmällisesti.

– Karismaattiset johtohahmot vankien joukossa radikalisoivat johdonmukaisesti muita. Internetin ollessa rajoitettu ekstremistinen materiaali löytyy kirjojen tai cd-levyjen muodossa tai se on itse tuotettua, Risen tiedotteessa todetaan.

Suomessa ilmiö koskettaa pääosin ulkomaalaistaustaisia vankeja ja radikalisoituminen liittyy uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin.

Risen raportissa todetaan, että radikalisoitumisen ehkäisyssä vankeusaikana tulee panostaa henkilökunnan kouluttamiseen, tiedonhankintaan ja turvalliseen laitossijoitteluun.

– Turvallinen laitossijoittelu voi olla tehokkain tapa hallita radikalismin ja väkivaltaisen ekstremismin aiheuttamia ongelmia, koska vaikuttavista kuntoutusmenetelmistä ei vielä ole näyttöä.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen väliraportista uutisoi aiemmin Verkkouutiset.

