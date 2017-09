Poliisi: Suomi Syyria -yhteisön vastuuhenkilöitä epäillään rikoksesta – pääepäilty nosti yhdistyksen tililtä 300 000 euroa

Poliisi epäilee Suomi Syyria yhteisö ry:n vastuuhenkilöiden syyllistyneen mittavaan rahankeräysrikokseen. Keskusrikospoliisi tiedotti perjantaina tapauksen esitutkinnan valmistumisesta.

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden epäillään keränneen varoja ilman rahankeräyslupaa ja luvan saannin jälkeen rikkoneen annettuja lupa- ja keräysehtoja. Ilman rahankeräyslupaa rahaa oli kerätty 25.2.2014–29.11.2015 välisenä aikana. Tämän jälkeen, 30. marraskuuta 2015 yhdistys oli saanut Helsingin alueelle rajatun luvan, mutta rahaa oli kerätty valtakunnallisesti muun muassa internetin kautta.

Aikavälillä 25.2.2014–20.12.2016 varoja oli kerätty yhteensä lähes 420 000 euroa, keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan toiminta ja päätöksenteko SSY:ssä ”on esitutkinnan mukaan käytännössä ollut yhden toimijan varassa”.

– Epäilty on hallinnut yhdistyksen varoja ja muun muassa nostanut yhdistyksen tililtä noin 300 000 euroa. Osan rahoista epäillään sijoitetun puutarhamökin hankintaan Suomessa ja osa on toimitettu käteisenä epäillyn henkilökohtaiselle tilille Turkkiin, poliisi kertoo.

Epäilty on kuulusteluissaan kertonut toimittaneensa kaikki varat Syyriaan eri avustuskohteisiin ja tarkoituksiin. Esitutkinnassa ei ole kyetty selvittämään kerrottuja avustuskohteita ja kerrottuja suorituksia Syyriassa.

Esitutkinnassa on lisäksi ilmennyt, että SSY:n liiketapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätösten laatiminen on osin laiminlyöty, eikä kirjanpitoa ole pidetty kirjanpitolainsäädännön velvoittamalla tavalla. Edelleen esitutkinnassa on ilmennyt, että yhdistyksen päätöksentekoon liittyviin asiakirjoihin ja kokouspöytäkirjoihin on merkitty henkilöitä, jotka esitutkinnassa ovat kertoneet, etteivät ole allekirjoittaneet asiakirjoja.

SSY:n rikosepäily on henkilöitynyt yhdistyksen nokkamieheen, ”lelusalakuljettajana” maailmalla tunnettuun Rami Adhamiin, joka on sittemmin jättänyt yhdistyksen puheenjohtajan tehtävän.