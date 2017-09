Poikkeava istunto eduskunnassa: Sali ylisti sientä, jota moni ei tiedä – ”Viedään lapset mörrimetsään”

Eduskunnan lyhyessä täysistunnossa ei ehditty tänään paljon muusta keskustella kuin sienestä nimeltä pakurikääpä. Kyse oli Olavi Ala-Nissilän (kesk.) lakialoitteesta, joka mahdollistaa pakurikäävän laajan ja ammattimaisen keräämisen metsätalouden osana. Nykyään pakurista saatavaa tuottoa verotetaan maatalouden ansiotulona.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajana toimiva Ala-Nissilä haluaa aloitteellaan edistää pakurikäävän markkinoita. Täysistunto kesti tänään kokonaisuudessaan vain puolisen tuntia ja keskittyi käytännössä pakurikääpään.

– No, mikä on pakuri? Sitä pidetään maailmanlaajuisena superfoodina. Suomessa on Pro Pakuri Finland ry, joka pyrkii tätä edistämään. Kansan keskuudessa se on tunnettu jo vuosikymmeniä. Sitä käytettiin etenkin sotien aikana korvikkeena ja se sai lempinimen "tikkutee". Sen lääkinnälliset vaikutukset ovat monipuoliset. Tällä hetkellä Kiinassa on pakurikäävällä 8 miljardin markkinat. Lasketaan, että maailmanlaajuisesti markkinat ovat tällä hetkellä noin 20 miljardin luokkaa, Ala-Nissilä hehkutti.

Kansanedustajat kiittelivät aloitetta kilpaa. Kuoroon liittyi etenkin Ala-Nissilän puoluetovereita keskusta. Sitä kehuivat vuolaasti Timo Heinonen (kok.), Mikko Savola (kesk.), Eeva-Maria Maijala (kesk.), Hannu Hoskonen (kesk.), Arja Juvonen (ps.), Markku Rossi (kesk.) ja Markku Pakkanen (kesk.). Salissa ei kuultu yhtään varsinaista vastustuspuheenvuoro pakurikääpäaloitteesta.

–Edustaja Ala-Nissilä on tavoilleen uskollisena tehnyt jälleen erinomaisen lakialoitteen, ja tätä lämpimästi kannatan, ylisti Hoskonen.

Arja Juvonen puolestaan heittäytyi suorastaan runolliseksi kehuissaan.

–Edustaja Olavi Ala-Nissilä, olette tehnyt mielenkiintoisen lakialoitteen ja tuonut meille kaikille näkyviin pakurikäävän. Kaikki eivät välttämättä tiedä, mikä se on, Juvonen sanoi.

–Tämä on tosi mielenkiintoinen ja mukava aloite. Toitte metsän tänne meidän keskuuteemme, ja lapsista kun täällä puhuttiin, niin jospa me tänä viikonloppuna veisimme ne meidän lapsemme tai lapsenlapsemme sinne metsään katsomaan erilaisia pahkoja ja kääpiä, ehkä sieniretkelle, ehkä poimimaan marjoja, elikkä tehdään se metsä tutuksi, viedään heidät mörrimetsään, Juvonen jatkoi.

Ala-Nissilän aloitteessa ovat mukana myös lakkakääpä, kuusenkerkkä, pökkelökääpä, silkkivyökääpä, osterivinokas ja koivuvinokas.