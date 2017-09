Pekka Haavisto: Suurharjoitus Aurora korostaa Ruotsin erityisasemaa Itämerellä – Suomi sivuosassa

Maanantaina alkanut suursotaharjoitus Aurora kuvaa Ruotsin merkittävää asemaa Itämerellä ja Baltian puolustamisessa, arvioi kansanedustaja, vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto.

Aurora 2017 -harjoitukseen ottaa osaa kaikkiaan noin 20 000 sotilasta. Ruotsalaisjoukkojen lisäksi harjoitukseen ottaa osaa joukkoja niin Suomesta, Yhdysvalloista, Norjasta, Tanskasta kuin Baltian maistakin.

Myöhemmin tällä viikolla käynnistyy myös Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad-sotaharjoitus. Sen tarkkaa osallistujamäärää ei tiedetä. Venäjä on ilmoittanut harjoituksen kooksi alle 13 000 sotilasta, jolloin harjoitukseen ei tarvitse kutsua kansainvälisiä tarkkailijoita. Edelliseen vuonna 2013 pidettyyn Zapad-harjoitukseen otti kuitenkin yhdysvaltalaisen Jamestown-säätiön mukaan osaa noin 75 000 miestä. Tämän vuoden harjoitukseen on arvioitu ottavan osaa jopa 100 000 sotilasta.

–Kun katsotaan Aurora- ja Zapad-harjoituksia, on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä sotilaat harjoittelevat. Koska sotilaat yleensä harjoittelevat sitä, mitä aiotaan panna täytäntöön tai mitä pelkäävät tapahtuvan, sanoo Haavisto Uudelle Suomelle.

–Ruotsin Aurora-harjoituksessa on kyse tällaisesta nopeasta ja äkillisen maihinnousun torjunnasta. Tässä on paljon spekuloitu Gotlannilla ja Ahvenanmaalla – mitä voisi tapahtua yllättävässä tilanteessa, jos joku pyrkisi ottamaan haltuun liikenteen kannalta ja puolustuksen kannalta strategisesti merkittävän maa-alueen. Tämän tyyppiset asiat varmasti tässä Ruotsin harjoittelussa on mielessä, Haavisto pohtii.

Sanomatta jää, että ruotsalaiset pitävät uhkana juuri Venäjää. Ruotsalaisten huoli rannikon turvallisuudesta ilmeni viime vuonna selvästi, kun maan hallitus linjasi viime vuonna, että satamien käyttö Nord stream 2 -maakaasuputken rakennusvaiheessa olisi turvallisuusuhka. Sittemmin Ruotsin hallitus on antanut Karlshamnin kaupungille luvan avata satamansa projektin käyttöön.

–Meillähän sitä on ajateltu ympäristö- ja tekstikysymyksenä, kun se Ruotsissa oli heti turvallisuuspoliittinen kysymys, Haavisto huomauttaa.

”Baltian puolustussuunnittelussa ja turvallisuudessa Ruotsilla on rooli – Se on Ruotsissa ymmärretty ja sen varmasti Nato ymmärtää”

Aurora-harjoituksen yhteydessä Ruotsin maaperälle tuodaan ensimmäistä kertaa myös yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Ne kykenevät myös ballististen ohjusten torjuntaan, minkä vuoksi Venäjä on aiemmin jyrkästi vastustanut ohjusten laajaa sijoittamista Eurooppaan niin kutsutuksi ohjuskilveksi.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä toimiva Haavisto katsoo, että Aurora-harjoitus osaltaan kuvaa Ruotsin ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyötä sekä Ruotsin asemaa Nato-maista koostuvan Baltian puolustuksessa.

Ruotsin maantieteellistä merkitystä Baltian puolustuksessa korostaa myös vara-amiraali (eronnut vakinaisesta palveluksesta) Kari Takanen. Hän huomauttaa ulkopolitiikkaa seuraavassa The Ulkopolitist -verkkolehdessä, että Baltian puolustaminen ilman Ruotsin aluetta tai ilmatilaa olisi erittäin vaikeaa. Edellä mainittu Gotlannin saari sijaitsee alle 200 kilometrin päässä niin Viron, Latvian kuin Liettuankin rannikosta.

Haaviston mukaan Ruotsin maantieteellinen erityisasema ilmenee myös diplomaatti Krister Bringéuksen pääministeri Stefan Löfvenin hallitukselle vuosi sitten luovuttamasta Nato-raportista.

–Siinä kuvataan Baltiaa jotenkin siihen sävyyn, että Ruotsi voisi jäädä kylmäksi, jos Baltiassa tapahtuu jotakin. Eli Itämeren solidaarisuus korostuu siinä kohdassa. Suomen osalta todetaan suurin piirtein, että yhteistyö on ihan hyvää, mutta Ruotsilla olisi riski tulla vedetyksi idässä oleviin konflikteihin, Haavisto arvioi.

–Luin näitä rinnakkain ja ajattelin, että tämähän on kiinnostavaa: Johtuuko se laajemmasta solidaarisuudesta baltteja kuin Suomea kohtaan vai johtuuko se juuri tästä, että tietynlaisesta välttämättömyydestä tehdään hyve, koska Baltian puolustussuunnittelussa ja turvallisuudessa Ruotsilla on rooli, maantieteeseen liittyvä rooli. Se on Ruotsissa ymmärretty ja sen varmasti Nato ymmärtää.

–Tässähän näkee myös Suomen ja Ruotsin eron: Kun Ruotsi puhuu Itämeri-solidaarisuudesta, Suomi periaatteessa sanoo, että pitämällä huolta omasta puolustuksestamme, teemme palveluksen myöskin naapureillemme. Tämä on hyvin erilainen ajatuksenjuoksu tässä kohtaa.

Haavisto sanoo kovasti udelleensa Bringéuksen raportin kirjauksesta ruotsalaisilta kollegoiltaan ”saamatta juuri parasta vastausta”. Raportissa arvioidaan Suomen ja Ruotsin syvenevää puolustusyhteistyötä monelta eri kantilta.

Suurena strategisena etuna nähdään, että integraation ja erikoistumisen avulla maiden yhteinen sotilaallinen suorituskyky paranee. Raportissa nostetaan erikseen esiin Suomen laajat maavoimat, tykistö sekä Hornet-hävittäjien kyky kantaa risteilyohjuksia. Tämä valmius puuttuu ruotsalaisesta Gripen-hävittäjästä. Samalla nähdään, että Suomi pyrkisi hyötymään ruotsalaisten suhteista Yhdysvaltoihin, kun puolustusyhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä syvenee.

–Ruotsalais-amerikkalaiset siteet ovat vanhempia ja niiden nähdään Suomessa olevan laajemmalla pohjalla. Tämä on todennäköisesti syy siihen, että selvityksen aikana suomalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa nousi toistuvasti esille näkemys, että Ruotsin ja Suomen tulisi mitä laajimmassa määrin sitouttaa Yhdysvallat kolmenkeskiseen yhteistyöhön, jonka keskiössä olisi alueen turvallisuus.