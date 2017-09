Perussuomalainen vaatii palautuskeskuksia Euroopan ulkopuolelle ilman ”lepsuilua”: Estäisi ”pyöröovi-ilmiötä”

Euroopan ulkopuolelle pitäisi perustaa palautuskeskuksia, katsoo perussuomalaisten poliittinen suunnittelija, Tampereen kaupunginvaltuutettu Sakari Puisto. Filosofian tohtori Puiston mielestä tämä tehostaisi palautuksia.

Palautuskeskukset nousivat uudelleen keskusteluun Turun puukkoiskun jälkeen. Sittemmin on kohistu myös pakkopalautuksista, kun Jyväskylässä vastaanottokeskuksella kehkeytyi tunteja kestänyt välikohtaus viime viikolla. Mielenosoittajat yrittivät estää poliisi panemasta toimeen afgaaniperheen maastapoistamispäätöstä. Monet ovat kritisoineet Suomen linjaa palauttaa Afganistaniin myös lapsiperheitä.

Kielteisen lainvoimaisen turvapaikkapäätöksen saaneiden on lähdettävä maasta joko vapaaehtoisesti tai poliisin palauttamana. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on todennut, että palauttamiseen liittyy vaikeuksia, koska monilla palautettavilla ei ole toimeenpanoon tarvittavia asiakirjoja, joita voi olla vaikea saada lähtömaista. Esimerkiksi Irak on ollut haluton yhteistyöhön palauttamisissa.

Arvion mukaan Suomessa saattaa olla vuoden loppuun mennessä 5 000–6 000 käännytyspäätöksen saanutta, jotka eivät suostu ­lähtemään ja joiden pakkopalautus ei onnistu vastaanottajamaasta johtuen.­ Vastaanottojärjestelmästä myös katoaa turvapaikanhakijoita. Sakari Puiston mukaan on viitteitä siitä, että moni siirtyy muihin EU-maihin tai EU-ulkorajojen taakse.

– EU alueelle jäävien riskinä on kielteisen päätöksen saaneiden kiertokulkua ympäri Eurooppaa ja Dublin-takaisinottojen ”pyöröovi-ilmiötä” maasta toiseen jota on nyt nähtävissä, Puisto kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Puiston mukaan palautusten ”ongelmavyyhdin ratkaisemiseksi olisi tärkeää perustaa palautuskeskuksia nimenomaan Euroopan ulkopuolelle”.

–Nämä olisivat siis paikkoja joihin poliisi voisi tarvittaessa suoraan palauttaa kielteisen päätöksen saaneita, turvapaikanhakijoiden lähtömaiden tai muille EU-maille tehtyjen takaisinottopyyntöjen sijaan. Kun viranomaisilla on varmuus palautusten onnistumisesta toisessa päässä, palautukset ja palautettavien valvonta käyvät huomattavasti hallittavammaksi ja kielteisten päätösten saaneiden palautussumaa päästään tehokkaammin purkamaan.

–Tässä on kuitenkin huomattava, että mikäli palautuskeskukset toteutetaan liian lepsusti, kielteisen päätöksen saaneet henkilöt pääsevät edelleen poistumaan keskuksesta ja katoamaan, eivätkä palautukset siltikään välttämättä onnistu. Tällöin palautuskeskuksista voisi muodostua lähinnä vielä yksi ylimääräinen kerros nykyisen vastaanottojärjestelmän päälle.