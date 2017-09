Keskustalainen haluaa nyt viinit ruokakauppaan – Alkoholivääntö alkaa viimein eduskunnassa

Alkoholilain kokonaisuudistus etenee eduskunnan käsittelyyn Uuden Suomen tietojen mukaan ensi viikon tiistaina. Hallituspuolue kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset kertoi aiemmin maanantaina, että valtioneuvosto eli ministerit käsittelevät lakihanketta torstaina.

Käsittelystä odotetaan vilkasta ja jopa kiihkeääkin. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo aikovansa esittää viinien tuomista ruokakauppoihin.

Uuden alkoholilain pääkohdista hallituspuolueet pääsivät sopuun kesäkuussa. Kiistakapulana oli pitkään esityksen kohta, joka sallii nelosoluen myynnin kaupassa. Lakien käsittelyä viivästytti kuitenkin Helsingin hovioikeuden antama Alkotaxi-päätös. Se pakotti sosiaali- ja terveysministeriön käsittelemään uudelleen alkoholin etä- ja verkkomyyntiä koskevat pykälät.

Hallituspuolueiden sopimassa kompromississa alkoholilain uudistus tuodaan käsittelyyn kahdessa vaiheessa: ensin äänestetään siitä, nostetaanko prosenttiraja 5,5:een ja vasta sen jälkeen muista uudistuksista. Ensimmäisessä äänestyksessä hallituspuolueiden kansanedustajat saisivat äänestää esitystä vastaan.

Kansanedustaja Kärnä huomauttaa, että samalla hallituspuolueet sopivat, että muitakin esityksiä prosenttirajasta saa tehdä.

–Minä aion tehdä oman omatuntoni mukaisen esityksen ja esittää rajan nostamista 15 prosenttiin, eli suomeksi viinien tuomista kauppoihin. Tiedän, että tälle löytyy salissa kannatusta, Kärnä toteaa Uudelle Suomelle.

15 keskustalaista kansanedustajaa on Kärnän kanssa täysin päinvastaista mieltä. He allekirjoittivat yhdessä kolmen kokoomuslaisen ja kymmenen oppositiokansanedustajan kanssa adressin, jossa he vastustavat vahvempien juomien tuomista kauppoihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että prosenttirajan nostamiseksi tukea tarvitaan myös oppositiopuolueiden kansanedustajilta. Perussuomalaisen eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen hallituksella on enää 106 kansanedustajaa.

Varsinaista äänestystä edeltää kuitenkin vielä alkoholilain käsittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokuntaan kuuluu kaikkiaan 17 jäsentä ja heistä yhdeksän edustaa hallituspuolueita. Näistä yhdeksästä kuitenkin viisi on allekirjoittanut edellä mainitun adressin. Kokoomuksesta ennakoidaankin, että käsittelystä voi tulla mielenkiintoinen.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtaa kansanedustaja, oppositiopuolue SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen. Hän ei halua ottaa alkoholilain uudistamiseen kantaa, sillä lopullista esitystä ei toistaiseksi ole ennen kuin valtioneuvosto sen torstaina hyväksyy.

Haatainen totesi viime vuonna SDP:n verkkolehti Demokraatille, että hallituksen tulisi verotuksella kannustaa alkoholin kulutuksen siirtämistä kodeista ravintoloihin.