Ministeri puuttui vastaanottobisnekseen: ”Turvapaikkajärjestelmää ei saa käyttää miljoonavoittoihin”

Kulttuuri- ja eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) hämmästelee vastaanottokeskuksia pyörittävän Luona Oy:n tekemiä voittoja.

Suomen Kuvalehti kertoi tänään verkkosivuillaan , että Luona on tehnyt yli kolme miljoonaa euroa voittoa vastaanottokeskustoiminnalla.

–Syntyy mielikuva, että kansallista hätätilaa on käytetty maahanmuuttokriisin aikana taloudellisesti hyväksi, Terho kritisoi.

–Turvapaikkajärjestelmän on oltava reilu myös suomalaiselle veronmaksajalle ja on ehdottoman tärkeää, ettei humanitaarista maahanmuuttoa käytetä miljoonavoittojen takomiseen. Vastaanottobisneksessä ei voida tinkiä yleishyödyllisyyden ja veronmaksajien edun vaatimuksesta, ministeri jatkaa.

Terhon mukaan on selvää, että turvapaikanhakijoille on järjestettävä asianmukainen majoitus. Hän toteaa kuitenkin tiedotteessaan, että jatkossa ei voida tehdä sitä virhettä, että ilman kilpailutusta yrityksille annettaisiin veronmaksajien kuittaama avoin sekki.

Vastaanottopalvelut tilaa hankintoina sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto. Luona Oy on Maahanmuuttoviraston tilaamien hankintojen suurin yksittäinen toimittaja, ilmenee valtion hankintoja listaavalta Tutkihankintoja-sivulta. Esimerkiksi vuonna 2017 Luona Oy on syyskuuhun mennessä toimittanut virastolle vastaanottokeskuspalveluita lähes 20 miljoonan euron edestä. Toinen suurtoimittaja Punainen Risti tosin on jakautunut aluejärjestöihin, joiden yhteenlasketut hankinnat vuodelta 2017 ovat hieman vajaat 30 miljoonaa euroa.