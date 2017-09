Poliisijohto käynyt ”rakentavan keskustelun” Jari Taposen ja Jussi Huhtelan kanssa – Poliisin some-linjaus muuttuu

Kahden some-kohun keskelle joutuneen poliisivirkamiehen esimiehet ovat keskustelleet jupakasta kaksikon kanssa. He joutuivat viime viikolla kovan ryöpytyksen kohteeksi maahanmuuttoa koskeneiden twiittiensä johdosta. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapion mukaan tapaukset johtavat poliisin some-linjausten uudelleentarkasteluun.

Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisario Jari Taponen ja Helsingin poliisin johtokeskuksen johtaja Jussi Huhtela ovat aiheuttaneet kuohuntaa somessa etenkin maahanmuuttokriittisissä piireissä. Taponen linjasi, että aikuisia turvapaikanhakijoita ei tulisi poistaa alaikäisten joukosta Suomen kouluista vaan päinvastoin heidän koulussa pysymistään tulisi tukea. Myöhemmin keskustelussa hän tokaisi vastauksena eräälle twiittaajalle, että ”hyvää oppi tekee terroristillekin”. Poliisin twiitti kauhistutti monia. Lue myös: Poliisin tviitit turvapaikanhakijoista kouluissa nostatti myräkän – Kansanedustaja vie poliisijohdolle

Huhtelan tapaus on poliittisempi. Hän jakoi somessa vihreän kansanedustajan Antero Vartian päivityksen, joka puolsi maahanmuuttoa huoltosuhteen kohentajana ja vaihtoehtona leikkauksille. Huhtela ilmoitti, että ”Rajut leikkaukset näkyisivät kasvavana turvattomuutena jota en halua. Rajat kiinni tarkoittaa oikeasti hanat kiinni”. Molempien ylikomisarioiden twiitit näkyvät tämän jutun alaosassa.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on ollut kaksikon Twitter-viesteistä yhteydessä Suomen poliisijohtoon ja myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiseen. Kärnä, joka on poliisiasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, tuomitsee voimakkaasti yksittäisten poliisien kannanotot, jotka molemmat liittyivät turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikkaan.

Kärnän mukaan hän on pyytänyt poliisijohdolta selvitystä poliisien Twitter-viesteistä ja saanutkin selvityksen toisesta tapauksesta.

– Olen ymmärtänyt, että heidän kanssaan ovat myös esimiehet keskustelleet, Kärnä sanoo Uudelle Suomelle.

– Siinä vaiheessa, kun jaetaan vihreiden poliitikkojen kirjoituksia ja ollaan sitä mieltä, että tämä on hyvä linja, niin se ei missään tapauksessa kuulu asialliseen poliisitoimintaan, vaan poliisin kuuluu olla puolueeton. Poliisitoiminta ei voi sisältää politiikkaa silloin kuin töitä tehdään, hän jatkaa.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg vahvistaa Uudelle Suomelle puhuneensa Jari Taposen kanssa tapauksesta, mutta kieltää, että olisi silti millään tavalla puuttunut asiaan. Taponen on aloittanut tehtävässään vasta 1. syyskuuta, ja Himbergin mukaan keskustelussa oli pikemminkin kyse uudesta työsuhteesta.

–Ei me nyt nimenomaan tästä Twitter-jupakasta ole (keskusteltu), mutta minulla on se tapa aina, että kun taloon tulee uusia ihmisiä, keskustelen aina kaikkien kanssa, Himberg sanoo Uudelle Suomelle.

Onko teillä kuitenkin ollut puhetta myös tästä nimenomaisesta jupakasta?

–No kun tuossa sattumoisin viikon alkaessa pikainen keskustelu käytiin, niin hiukan sivuttiin asiaa, mutta jos tarkoitat sitä, olenko minä puuttunut siihen asiaan jollakin tavalla, niin en ole.

Eli puhuttelua tai nuhtelua ei ole luvassa?

–Ei. Viestinnän reunaehdoista pitää näissä hommissa aina keskustella, mutta en ole tässä vaiheessa nähnyt aihetta.

Himberg huomauttaa, että Taponen työskenteli Helsingin poliisissa pitkään turvapaikanhakijoiden kanssa ja ”tuntee hyvin sitä maailmaa”. Liian syvälle väittelyyn ei hänen mielestään kannattaisi lähteä, koska silloin on riskinä sanoa sellaista, mikä ei ole aivan loppuun asti hiottu. Vaikka tyylikysymyksistä voi olla monta mieltä, Himbergin mielestä Taponen korosti twiiteillään selkeästi sitä, miten tärkeää on saada turvapaikanhakijoina maahan tulevat mahdollisimman hyvin sopeutumaan Suomen oloihin.

–Minun mielestäni se on kaikin puolin ihan oikea ja kannatettava ajatus.

–Minun on tietysti pakko se sanoa ääneen, että tämä on ilmiönä todella mielenkiintoinen.

Himberg viittaa siihen, että juuri Taponen joutui kantamaan kovan vastuun Rautatientorin maahanmuuttokriittisen leirin purkamisesta kesän korvalla. Rautatientorilla osoitettiin mieltä turvapaikanhakijoiden puolesta ja heitä vastaan pitkään viime keväänä. Himberg huomauttaa, että jupakassa ei voinut välttyä vaikutelmalta, että Taposen twiitit hermostuttivat nimenomaan maahanmuuttokriitikot.

–Sellainen ajatus mielessäni on pyörinyt, että onko näillä asioilla joku yhteys.

Himbergin mielestä hänen ei ole syytä kieltää omia alaisiaan jakamasta poliitikkojen kirjoituksia, mutta hän myöntää, että asia on herkkä ja sitä on syytä pohtia omassa toiminnassa. Hän huomauttaa, että asiayhteydellä on näissä suuri merkitys.

Poliisipäällikkö Aapio: Poliittisten artikkelien jaot jatkossa harvinaisuus

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio vahvistaa Uudelle Suomelle käyneensä rakentavan keskustelun Jussi Huhtelan kanssa tämän twiittien johdosta. Hänen mukaansa kyse oli keskustelusta, ei puhuttelusta tai nuhtelusta. Aapio huomauttaa, että poliisilta on toivottu persoonallista läsnäoloa somessa ja keskusteluissa ja Huhtelan toiminnassa on ollut paljon positiivistakin.

–Lähden siitä, että henkilö ei ole tarkoittanut sillä mitään politiikkaa, mutta tässä on tämä vaara, että aina tulkitaan asioita eri näkökulmista, Aapio sanoo viitaten Huhtelan jakamaan vihreän poliitikon linkkiin.

Koituuko tästä Jussi Huhtelalle jotakin seurauksia?

–Ei. Olemme käyneet rakentavan keskustelun ja tässä vaiheessa se riittää.

Aapion mukaan poliisin some-linjauksia käydään nyt tarkemmin läpi ja pohditaan, pitäisikö toimintaa keskittää enemmän yksityisille some-tileille. Myös artikkelinjakamiskäytäntöjä mietitään. Hän uskoo, että jatkossa poliisin jakamat poliittiset artikkelit ovat harvinaisuus virkatileillä. Kehitteillä on myös uudenlaisia käytäntöjä siitä, että jatkossa vastuuta some-toiminnasta jaetaan.

Poliisihallituksen viestintäpäällikkö Marko Luotonen puolestaan muistuttaa, että poliisin on oltava läsnä sosiaalisessa mediassa, mikä tarkoittaa, että joskus myös epäonnistutaan. Hän ei ota tarkemmin kantaa kyseisiin tapauksiin, vaan vetoaa siihen, että se on esimiesten tehtävä. Hän muistuttaa, että poliisin some-säännöt ovat parhaillaan työn alla. Valmisteilla on myös some-verkkokurssi. Hänen mukaansa jupakasta on kuitenkin keskusteltu myös Poliisihallituksessa.

–En ole kokenut tätä mitenkään niin, että olisi lähdetty siitä kärjestä, että moititaan jotenkin väärin tehdystä asiasta, vaan pikemminkin käyty keskustelua yleisellä tasolla, hän sanoo.

Luotosen mukaan poliiseille on tullut virkamiesoikeudellisia seuraamuksia some-toiminnasta kymmenkunta kertaa viimeisen muutaman vuoden aikana ja suurin osa on yksityisistä profiileista. Hänen mukaansa tapaukset on käyty esimiesten kanssa läpi ja siinä suhteessa esimiestyö toimii. Kyseessä ovat olleet lähinnä huomautukset. Hän huomauttaa, että poliisillakin on sananvapaus, mutta virantoimituksessa velvollisuudet on pidettävä mielessä.

–Virkaprofiilissa on syytä pidättäytyä tietysti poliittisista kannanotoista, koska se on viranomaistoimintaa, Luotonen sanoo.

Kärnä vie asian neuvottelukuntaan

Kansanedustaja Kärnän mukaan hän tullee palaamaan asiaan vielä poliisiasiain neuvottelukunnan kokouksessa lokakuussa. Etenkin ylikomisario Taposen terroristimaininta ihmetyttää kansanedustajaa.

– Se oli erittäin harkitsematon tviitti. Hän ei ymmärtänyt, minkälaisen paniikin sai sillä kansalaisissa aikaiseksi. Kyllä ainakin oma kantani on se, että Isisin vierastaistelijoita ei suomalaiseen peruskouluun laiteta vaan heidän paikkansa on jossakin aivan muualla, Kärnä sanoo.

– Silloin viranomaisten täytyy katsoa, onko toimittu oikein vai väärin, jos tällainen reaktio syntyy.

Jo ennen viikonlopun Tapos-kohua Kärnä oli puuttunut ylikomisario Huhtelan twiittiin. Hän kysyi poliisilta, twiittaako tämä virantoimituksessa, ja ilmoitti tällöinkin vievänsä asian poliisiasiain neuvottelukuntaan.

– Minun mielestäni on äärettömän tärkeää, että meillä on sellainen poliisi, joka ei lähde omia poliittisia mielipiteitään tuomaan julki ainakaan poliisin virallisten virkatilien kautta, Kärnä perustelee Uudelle Suomelle.

Alla some-kohun aiheuttaneita poliisivirkamiesten twiittejä.

Twiittaatko virantoimituksessa? Otan twiittisi esille poliisiasiain neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa. Ei näin. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) September 6, 2017

päinvastoin, ihmisiä pitää motivoida pysymään koulunpenkillä - oli kyseessä lapsi tai aikuinen — Jari Taponen (@JariTaponen) September 9, 2017