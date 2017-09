”Koirien myrkyttäjät on saatava kiinni” – Kansanedustaja kiirehtii lain epäkohdan tukkimista

Poliisi on lähes voimaton koirien myrkytysyritysten edessä, kertoo kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.).

Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että myrkytysyrityksiä ei voida tutkia eläinsuojelurikoksina, sillä eläinsuojelurikoksen yritystä ei ole laissa säädetty rangaistavaksi.

– Tekoja voidaan tällä hetkellä tutkia korkeintaan törkeänä vahingontekona. Tällöinkin eläimiin kohdistunut teko tutkitaan esineeseen kohdistuneen rikoksen yrityksenä eikä eläimeen kohdistuvan rikoksen yrityksenä, Pelkonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Nykylainsäädännön mukaan rikosvastuu siis alkaa vasta, kun eläintä on jo vahingoitettu. Myös vahingoittamisen yrityksen tulisi olla rikollista. Tämä lain epäkohta on pikaisesti korjattava, Pelkonen esittää.

Pelkosen mukaan rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi lievä eläinsuojelurikos ja törkeä eläinsuojelurikos. Molemmissa säädetään rangaistavaksi ”teko, jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille, tai muuten pykälässä määriteltyjen säädösten vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kipua tai tuskaa aiheuttaen”. Tällaiseen tekoon syyllistynyt on tuomittava eläinsuojelurikoksesta. Kummassakaan rikosnimikkeessä ei ole säädetty erikseen teon yritystä rangaistavaksi.

Pelkonen muistuttaa jättäneensä kokoomuskollega Saara-Sofia Sirénin kanssa lakialoitteen eläinsuojelurikoksen yrityksen kriminalisoimisesta toukokuussa. Aloite odottaa tällä hetkellä lakivaliokunnan käsittelyä.

– Asiaa kiirehtiäksemme, jätämme tällä viikolla kirjallisen kysymyksen oikeusministerille, jossa penäämme hallitukselta toimia lainsäädännön korjaamiseksi, Pelkonen kirjoittaa.

– Koirien myrkyttäjät on saatava nykyistä paremmin kiinni ja heidät tulee saada aina vastuuseen teoistaan. Jo ryhtyminen toimintaan eläimen vahingoittamistarkoituksessa, on niin moitittava teko, että se on säädettävä rikokseksi mahdollisimman pian.

Kansanedustajan mielestä ”on mahdotonta ymmärtää sellaista sairasta mieltä, joka haluaa vahingoittaa viatonta eläintä” – etenkin kun vahingoittamisen yritys myrkkysyöttien avulla ei liene yhtäkkinen päähänpisto.

– Lasinsiruja, nastoja, tai esimerkiksi rotanmyrkkyä sisältävien syöttien valmistaminen vaatii vaivaa ja niiden maastoon, koirapuistoihin, tai ihmisten pihoihin vieminen taas vaatii aikaa.

Useita epäiltyjä koirien myrkytystapauksia on jälleen viime aikoina noussut uutisotsikoihin.