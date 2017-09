Näkökulma: Jussi Halla-aho paljasti salaliiton

Sen lisäksi, että politiikan tekeminen on toisinaan tyhjästä taikomista ja epäilyksen varjon aiheetonta heittelyä, se on myös salaliittoteorioita.

Tuorein ”salaliitto” on löytynyt hallituksesta, joka on erimielinen pakolaiskiintiöiden nostamisesta. ”Paljastajana” on oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Tosiasiassa hallituspuolueet yrittivät päästä sopuun pakolaiskiintiöiden nostamisesta jo budjettiriihessä, mutta yksimielisyyttä ei saavutettu. Tämän kertoi elokuussa sisäministeri Paula Risikko (kok.) Uudelle Suomelle.

Risikko oli itse keväällä esittänyt kiintiön nostamista 750:stä 1050:een. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) nokitti luvun nyt 2 000:een.

Perussuomalaisista irtautunut sinisten ryhmä torppasi hallituksen suurten puolueiden ajatukset julkisuudessa, mistä oppositio pääsi vinoilemaan, kukin tyylillään.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen twiittasi: ”@juhasipila haluaa nostaa pakolaiskiintiötä, samoin @risikko. Annatteko todellakin kuihtuneiden sinisten estää sen?”

Sinällään aiheellinen kysymys, jossa nostetaan esiin alle kahden prosentin puoluevirityksen hämmästyttävän suuri poliittinen painoarvo Suomessa.

Ja sitten siihen salaliittoon, jossa esittäjänsä ajatukset harhailevat jo selvästi pitemmälle.

Halla-aho tiedotti eilen perussuomalaisten toivovan, ”että pääministerin puheet pakolaiskiintiön nostosta ovat pelkkää teatteria, jolla halutaan antaa hallituksen äänettömänä yhtiömiehenä toimiville ’sinisille’ mahdollisuus profiloitua ’tiukan linjan’ kannattajina. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, on syytä epäillä pääministerin arvostelukykyä”.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.