Suomalaismeppi riemastui: Suomen kanta voitti EU-äänestyksessä – ”Muutosesitys HYVÄKSYTTY!”

Euroopan parlamentti on hyväksynyt äänestyksessään Suomen metsätaloudelle tärkeän muutosesityksen. Alkuperäinen europarlamentin ympäristövaliokunnan esitys olisi ollut Suomen metsäteollisuuden kannalta epäedullinen.

– Suomen metsätaloudelle elintärkeä EPP:n muutosesitys on HYVÄKSYTTY!!!, twiittaa meppi Petri Sarvamaa (kok.)

Niin sanottu LULUCF-asetus määrittää metsänkäytön rajoja EU-maissa ja pyrkii säilyttämään metsät hiilinieluina. Ympäristövaliokunnan esityksen vertailuvuodet olisivat olleet Suomen metsänkäyttöä rajoittavia. Ongelma on se, että Suomen hakkuut olivat vertailuvuosina vähäisiä, mikä olisi estänyt Suomea kasvattamasta hakkuiden määrää kuten tavoitteena on. Suomessa kuitenkin katsotaan, että kotimainen metsätalous on hakkuiden lisääntymisestä huolimatta kestävää ja hiilinieluja ylläpitävää.

Nyt hyväksytyssä kompromissiesityksessä lähtökohtana on, että jäsenmaiden hiilinielujen täytyy pysyä samoina tai kasvaa pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 mennessä. Talousmetsien täytyy siis sitoa hiiltä enemmän kuin niiden käytöstä vapautuu ilmakehään, keskustameppi Anneli Jäätteenmäki tiivisti äänestyksen alla. Kompromissiesityksessäkin käytetään vertailuvuosia, mutta niistä voidaan joustaa, jos metsänkäyttö on kokonaisuudessaan järkevää. Tämä sopii Suomelle.

Useat suomalaiset europarlamentaarikot riemuitsevat äänestystuloksesta kannanotoissaan.

– Onnistuimme rakentamaan kompromissiratkaisun, joka huomioi sekä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet että meidän taloudelliset intressimme, kompromissia rakentamassa ollut meppi Nils Torvalds sanoo tiedotteessaan.

Torvalds ”on helpottunut, että parlamentista lopulta löytyi ymmärrystä suomalaisien, pohjoismaisen ja pohjoiseurooppalaisen metsätalouden erityisasemalle”.

SDP:n Miapetra Kumpula-Natri toteaa, että ”parlamentin hyväksymän kannan mukaisesti tulevaisuuden metsänkäyttöä voidaan kasvattaa, mutta metsien säilymisestä hiilinieluina pidetään edelleen kiinni”.

– Nyt hyväksytty kanta mahdollistaa kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen, mutta pitää kuitenkin huolen, ettei metsiä kaadeta koskaan enemmän kuin ne kasvavat, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessa.

– Eurooppa tarvitsee metsiään ilmaston muutosta hillitseviksi hiilinieluiksi, mutta myös kestävää metsätaloutta ja uusiutuvasta energiasta saatavaa polttoainetta korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Ympäristöjärjestöt ovat pettyneitä parlamentin äänestykseen, samoin osa suomalaispoliitikoista.

Lue lisää: Heidi Hautala ja Silvia Modig tyrmäävät Suomen ”voiton” EU:n metsä-äänestyksessä

Parlamentin äänestys ei ole viimeinen sana hiilinieluasiassa, sillä esitys menee vielä jäsenmaiden ministereiden käsittelyyn.