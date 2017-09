Jussi Halla-aho: ”Junckerilla oikea tilannekuva laittomasti EU:ssa olevista – maahanmuuton määriin puututtava”

Euroopan komissiolla on oikea tilannekuva EU:ssa laittomasti olevista ihmisistä, katsoo perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Samalla hän kuitenkin vaatii Eurooppaan kohdistuvan maahanmuuton hillitsemistä.

Eilisessä puheessaan Euroopan unionin tilasta Juncker huomautti, että itäisellä Välimerellä turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt 97 prosenttia Turkin kanssa tehdyn sopimuksen kanssa. Juncker kuitenkin vaati uusien laillisten maahantuloväylien muodostamista sekä laittomasti EU:n alueella olevien ihmisten palautuksien tehostamista. Vain 36 prosenttia onnistutaan hänen mukaansa palauttamaan.

–Tilannekuva on oikea. Kyllä tämä on ollut pitkään tiedossa, että alle 40 prosenttia kielteisen oleskeluluvan saaneista kolmansien maiden kansalaisista pystytään palauttamaan, sanoo Halla-aho Uudelle Suomelle.

–Nyt tämä 36 prosenttia, jonka Juncker toi esiin, sekin on jonkin verran eteenpäin siitä, missä me olimme viime vuonna tai kaksi vuotta sitten, perussuomalaisten puheenjohtaja toteaa.

Halla-ahon mukaan palautuksia on toistaiseksi onnistuttu tehostamaan ennen kaikkea uusilla palautusjärjestelyillä EU:n ja kolmansien maiden kesken. Neuvotteluita komissio on Halla-ahon mukaan käynyt aktiivisesti muun muassa Afganistanin ja Afrikan maiden kanssa.

–Ne toimivat nyt jollakin tavalla: eivät täydellisesti mutta ne ovat kuitenkin askel eteenpäin, toteaa Halla-aho.

Halla-aho kritisoi Junckerin näkemystä lisätä laillisia maahantuloreittejä laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Hänen mielestään maahanmuuton määriin pitää pystyä puuttumaan – niin lailliseen kuin laittomaankin.

–Juncker nosti esiin laillisten maahantuloväylien luomisen aivan kuin se olisi keino hillitä laitonta siirtolaisuutta. Jos ongelma on, että Euroopalla ei ole varaa sellaiseen maahanmuuttoon, jota Eurooppaan tulee, niin siltä kantilta on samantekevää, onko tuleminen laitonta vai laillista. Määriin ja houkutustekijöihin pitäisi pystyä puuttumaan, Halla-aho toteaa.

Välimeren tilanteen osalta Halla-aho nostaa esiin keskisen Välimeren reitin.

–Myönteinen ilmiö on ollut, että Libyan rannikkovartiosto on ruvennut hätistelemään avustusjärjestöjä pois rannikkovesiltä. Viimeinen kuukausi on ensimmäinen moneen vuoteen, jolloin keskisellä Välimerellä ei tiedetä kenenkään hukkuneen. Se on selvästi vähentänyt liikennettä, kun kansalaisjärjestöt eivät pääse hakemaan sieltä rantakaislikosta ihmisiä, Halla-aho toteaa.

Suomessa riemua herättäneen niin kutsutun lulucf-päätöksen jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi Halla-ahon raportoiman mietinnön EU:n oleskelulupakortin uudistamisesta. Nykyinen kortti on teknisesti vanhentunut ja Halla-aho kertoo komission raportoineen väärennöstapauksista.

–Kun väärennystekniikat edistyvät, täytyy myös näiden korttien standardien juosta väärentäjien edelle. Samahan pätee seteleihin, Halla-aho toteaa.

–On selvää, että oleskeluluvat EU:n alueelle ovat rahanarvoista tavaraa maailmalla.