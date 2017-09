UM: Vapautettu suomalaisnainen on vielä Afganistanissa

Afganistanissa toukokuussa siepattu suomalaisnainen on vapautunut ja turvassa, ulkoministeriö vahvistaa aiempia tietoja tiedotteessaan.

Hän on tällä hetkellä vielä Afganistanissa. Ministeriön mukaan hän on ollut yhteydessä läheisiinsä, ja läheiset ovat kertoneet viranomaisille toivovansa asiassa yksityisyyttä. Asiaa koskeva viestintä on keskitetty ulkoministeriöön.

Ulkoministeri Timo Soini järjestää myöhemmin torstaina tiedotustilaisuuden aiheesta.

Myös naisen työnantaja, ruotsalainen hyväntekeväisyysjärjestö Operation Mercy vahvisti aiemmin vapautumisen nettisivuillaan.

– Suurella ilolla vahvistamme, että suomalainen kollegamme on vapautettu, järjestö ilmoitti lisäten, että naisen terveydentilaa arvioidaan.

Nainen kaapattiin 20. toukokuuta Kabulissa. Hän on ruotsalaisen hyväntekeväisyysjärjestön työntekijä, joka oli maassa opiskelemassa darin kieltä. Välikohtauksessa saivat surmansa saksalainen naistyöntekijä ja afganistanilainen vartija.