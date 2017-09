THL:n väitteelle tyrmäys: ”Tällaista suositusta kotihoidon tuesta ei voi antaa”

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen tyrmää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemyksen siitä, että kotihoidon tuen keston leikkaamisella ei olisi merkittäviä vaikutuksia äitien työllistymiseen.

Kosonen katsoo omassa blogissaan , ettei THL:n tutkimuksen perusteella voi tehdä tällaista johtopäätöstä.

– Mielestäni tehdyn tutkimuksen perusteella tällaista politiikkasuositusta ei voi antaa, ja tulos on myös ristiriidassa aiemman tutkimustulokseni kanssa. THL:n tutkimus on sinällään seikkaperäinen selvitys perhevapaiden käytön ja perheiden aseman välisistä yhteyksistä, hän kuitenkin korostaa.

–Jotta pystyttäisiin antamaan politiikkasuosituksia nykyisten perhevapaiden muuttamiseksi, pitäisi lisäksi tietää miten ihmiset reagoisivat muutoksiin. Tällaista tulosta ei yhteyksistä saa, Kosonen toteaa.

THL:n tutkimuksen tuloksista uutisoitiin laajalti tiistaina. Tutkimuksessa huomautetaan, että kotihoidon tukea pitkään käyttävillä äideillä on usein vähän koulutusta ja heikko työmarkkina-asema. Tutkimuksen kohteena olivat kaksi vuotta täyttäneiden kuopusten kotiäidit, joita on neljännes parivuotiaiden kuopusten äideistä. Heistä 54 prosenttia on ilman työpaikkaa.

–On optimistista olettaa, että kotihoidon tukikautta lyhentämällä saataisiin äitien työllisyysastetta nostettua merkittävästi. Monella leikkauksen kohderyhmään kuuluvista äideistä on todennäköisesti vaikeuksia löytää töitä nykyisiltä työmarkkinoilta, totesi THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi tutkimusten pohjalta.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Kosonen on aiemmin tutkinut kotihoidontuen kuntalisien vaikutuksia äitien työllisyyteen. Tutkimuksessaan Kosonen havaitsi, että jokainen 100 euron lisäys perhetukiin vähensi äitien osallistumista työmarkkinoille karkeasti kolme prosenttiyksikköä.

–Tutkimus on myös jatkunut Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Taidot Työhön-konsortiossa. Elokuisessa seminaarissa esittelin alustavia tuloksia aiheesta, ja niiden mukaan koko Suomen populaation käsittävässä aineistossa yllä mainittu kotihoidontuen kausaalinen negatiivinen vaikutus äitien työllisyyteen pysyy voimassa, kirjoittaa Kosonen.